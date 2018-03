Mudau/St. Gilgen. (dpa) Die Opfer des schweren Unfalls eines Busses des Reiseveranstalters Grimm aus Mudau bei Salzburg haben fast alle das Krankenhaus wieder verlassen. Der Reisebus mit Urlaubern aus der Kurpfalz war am Montag auf einer Bundesstraße zwischen Mondsee und St. Gilgen in dichtem Schneetreiben mit einem Lastwagen kollidiert, der auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten war und in den entgegenkommenden Bus steuerte. Dabei wurden die 19 Reisenden aus dem Raum Heidelberg und Mannheim leicht und die Leiterin der Reisegruppe aus Salzburg schwer verletzt.

Zwei der Urlauberinnen würden am Dienstag aus der Klinik entlassen, die anderen Verletzten seien bereits wieder im Hotel in Salzburg, sagte Reiseveranstalter Roland Grimm. Die schwerverletzte österreichische Reiseleiterin müsse noch im Krankenhaus bleiben. Die Urlauber seien bereits psychologisch von Mitarbeitern des Roten Kreuzes betreut worden und sollen vermutlich am Mittwoch nach Hause fahren, so Grimm.