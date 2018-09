Das Team Kamikatze ist in Göreme (Kappadokien) angekommen und bleibt dort zwei Nächte. Am Donnerstag waren nach dem Roadbook verschiedene Sehenswürdigkeiten aufzufinden. Während drei der Bilder an der gängigen Touristenmagneten auffindbar waren, bereitete die versteckte Kirche in Mustafa Pasa etwas mehr Schwierigkeiten. Unterwegs fanden die Kamikatze ein Kamel, dass sie am liebsten mitgenommen hätten.



Das Team Kamikatze fährt durch Göreme.