Von Sebastian Riemer und Richard Wendt

Hier soll vergangenes Jahr noch jemand gewohnt haben? Kaum vorstellbar. Im Dach klaffen mehrere faustgroße Löcher. Die morschen Holzbalken, die den Giebel tragen sollen, faulen vor sich hin. Aus einer Wand bröckeln langsam, aber stetig kleine Steinchen zu Boden. Die Decke im Obergeschoss ist nicht viel höher als zwei Meter.

Wer über den Burgweg die Treppen zum Heidelberger Schloss hinaufsteigt, kommt an zwei alten, nebeneinanderstehenden Häuschen vorbei. Im Schatten der hohen Schlossmauer - des Westwalls - wuchert wildes Grün allmählich alles zu. Die Häuser am Kurzen Buckel 9 und 11 gehören dem Land Baden-Württemberg und waren bis vor einigen Monaten noch vermietet. Nun sollen sie saniert werden.

Als Wohnhäuser können die beiden denkmalgeschützten Immobilien aber nicht mehr genutzt werden. "Das wäre angesichts des desolaten Zustands schlicht zu teuer", sagt Bernd Müller - und spekuliert über Kosten von über einer Million Euro. Der Leitende Baudirektor vom Mannheimer Amt des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg hat etwas anderes im Sinn. "Im Bauhof des Schlosses lagern viele Sandsteine und andere Stücke, die wir hier zeigen könnten." Eine Verbindung aus Ausstellungsraum und Lager schwebt Müller vor. "So könnte man den Besuchern schon auf dem Weg zum Schloss etwas zeigen." Bei dieser Variante bräuchte man weder Heizung noch sanitäre Anlagen. Für Führungen könnte man die Häuser dann der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Allein die Geschichte der beiden verwunschenen Häuschen selbst würde eine eigene Ausstellung rechtfertigen. Schon auf dem Merian-Stich von 1620 sind sie zu erkennen. "Vermutlich wurden die Häuser im 16. Jahrhundert, gleichzeitig mit den westlichen Befestigungsanlagen, unter Ludwig V. gebaut", sagt Peter Thoma von Vermögen und Bau. Dafür spreche, dass sie genau parallel zur Schlossmauer stünden.

Geschichtlich sind die Häuser aber in jedem Fall eng mit dem Schloss verbunden. Vom Garten aus führt eine Treppe direkt hoch zum Schloss. Ursprünglich lebten hier Hühner, die Eier und Fleisch für den Hofstaat lieferten. "In historischen Aufzeichnungen ist von einer ,Hühnerrupferey' die Rede", erklärt Baudirektor Müller. Später wohnten dann Dienstboden und Putzleute, die auf dem Schloss arbeiteten, auf dem Grundstück.

Von den ursprünglichen Häusern existiert aber nur noch das Fundament. In ihrer heutigen Form bestehen die Gebäude seit den 1950er Jahren, damals wurde der Dachboden ausgebaut. Wer hier in den vergangenen Jahrzehnten wohnte, musste auf viele Annehmlichkeiten verzichten. Im Schatten der über 20 Meter hohen Schlossmauer fiel kaum Licht in die engen Zimmer. Zudem fielen von der Mauer immer mal wieder Flaschen oder Dosen von Touristen in den Garten. "Verletzt wurde zum Glück nie jemand", sagt Müller. Für solcherlei Ärgernisse entschädigt wurden die Mieter mit der einmaligen Lage: Am Fuß des Dicken Turms liegt der Garten des Grundstücks - und der bietet einen sagenhaften Ausblick auf den Neckar und die Altstadt.

Und wie geht es jetzt weiter? "Wir haben keinen Zeitdruck", sagt Müller. "Zunächst einmal müssen wir das Ding sichern." Müllers Kollege Peter Thoma zeigt auf eine Innenmauer im Erdgeschoss und ergänzt: "Diese Wand hier weiß ja schon gar nicht mehr, warum sie eigentlich noch steht."

Abgesehen von ein paar notdürftigen Sicherungsmaßnahmen - schon jetzt stützen Träger im ganzen Haus das Gebälk - wird in den nächsten Monaten aber erst einmal nicht viel passieren. "Die neue Hauptentwässerung West des Schlosses wird nächstes Jahr direkt hier durch den Garten gebaut", erklärt Müller. Erst dann lohne es sich auch, den wilden Garten vom Gestrüpp zu befreien - und das Haus für eine neue Nutzung zu renovieren.

Den Vorschlag mit dem Ausstellungsraum machte Müller selbst. Noch ist da tatsächlich nicht viel mehr als diese Idee. "Entschieden ist aber noch nichts", sagt er. Dass die Häuser einfach weiter vor sich hin faulen, das wird Bernd Müller bestimmt nicht zulassen.