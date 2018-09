Eigentlich wollte John Ehret in diesem Jahr Karneval feiern, wie sich das für einen (Wahl)Kölner gehört. Eigentlich. Doch dann wurde der Polizeikommissar ausgerechnet während der "tollen Tage" zu einem Lehrgang nach Wertheim beordert. "Das hat mir schon gestunken", sagt Ehret. Bis er auf der Rückfahrt ins Rheinland Station bei seiner Pflegemutter in Mauer machte. Und eine "nüchterne

Eigentlich wollte John Ehret in diesem Jahr Karneval feiern, wie sich das für einen (Wahl)Kölner gehört. Eigentlich. Doch dann wurde der Polizeikommissar ausgerechnet während der "tollen Tage" zu einem Lehrgang nach Wertheim beordert. "Das hat mir schon gestunken", sagt Ehret. Bis er auf der Rückfahrt ins Rheinland Station bei seiner Pflegemutter in Mauer machte. Und eine "nüchterne Anzeige" im Amtsblatt las. Der 4000-Einwohner-Ort suchte einen neuen Bürgermeister als Nachfolger für den in Sinsheim siegreichen Jörg Albrecht. "Da hat es angefangen, zu ticken", erzählt der parteilose Ehret.

Er kandidierte - und landete Anfang Mai einen Coup. Der erste farbige Bürgermeister in Baden-Württemberg weckt ein riesiges Medienecho. So auch gestern, als sich ein Pressetermin an den nächsten reihte. Immerhin zu einer, seiner ersten, Amtshandlung kam Ehret noch. Einer Bürgerin überreichte er ein Geschenk zum 86. Geburtstag.

Ehret will sich nicht auf seine Hautfarbe reduzieren lassen und die ist auch nur ein kleiner Teil seiner spannenden Biografie. Der leibliche Vater, ein Schwarzer, war als US-Soldat in Karlsruhe stationiert, mehr weiß der Bürgermeister nicht. Die Mutter erkrankte an einem Gehirntumor und gab den zweijährigen Buben in ein Heim. Mit sechs Jahren wurde er von Familie Ehret aus Mauer adoptiert. Es folgten glückliche Kindheitsjahre. Ehret machte Abitur am Kurfürst-Friedrich-Gymnasium in Heidelberg und ging dann zum Bundeskriminalamt. Ein sechsmonatiger Einsatz führte ihn nach Afghanistan, wo er beim Aufbau der Polizeiverwaltung half.

Ehret hat einen 13-jährigen Sohn aus erster Ehe. Mit seiner neuen Partnerin und der fünfjährigen Tochter bezieht er zum 1. September ein Haus in der Elsenztalgemeinde.

