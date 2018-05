Jeweils 15 Minuten Vorstell-Zeit hatten die vier Bewerber um das Amt des Eberbacher Bürgermeisters beim Kandidatenpodium am Freitag Abend in der Eberbacher Stadthalle. Im Bild von lins Neidensteins Bürgermeister Peter Reichert, Amtsinhaber Bürgermeister Bernhard Martin, Detlef Weiss und Rudi Joho. Foto: Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach. Vier der sechs Bewerber um das Amt des Eberbacher Bürgermeisters haben sich vor rund 750 Besuchern der damit komplett überfüllten Stadthalle präsentiert. Der Eberbacher Gemeindewahlausschuss hatte zu diesem offiziellen Kandidatenvorstellung eingeladen. Wer den Wahlkampf schon etwas länger verfolgt, erlebte neben den bereits bekannten Positionen der Bewerber neu den Zehn-Punkte-Plan des Herausforderers Peter Reichert und den ersten öffentlichen Auftritt von Detlef Weiss, der dabei sogar 15 Punkte auflistete.

Reichert, Weiss, Amtsinhaber Bürgermeister Bernhard Martin und Kandidat Rudi Joho erhielten vom Wahlausschussvorsitzenden, Hauptsamtsleiter Arndt Zimmermann, jeweils 15 Minuten Redezeit. Während ein Kandidat redete, verließen die anderen Bewerber den Saal. Im Anschluss hatte das Publikum Gelegenheit, Fragen zu stellen, für deren Beantworten die Bewerber jeweils drei Minuten Zeitvorgabe bekamen. Im Saal standen dafür drei Mikrofone zur Verfügung.

Die am Wahlsonntag 21. Oktober, ebenfalls auf dem Wahlzettel stehenden Claudia Agnes Henn und Aron Kraft hatten ihre Teilnahme am Podium abgesagt.

Der Saal erlebte einen kämpferischen Herausforderer aus Neidenstein: Bürgermeister Peter Reichert verwies auf seinen Werdegang, seine Erfahrungen als Forstfachmann, Ingenieur, Verwaltungsprofi und Kommunalpolitiker im Dorf wie auf Landkreis- und Metropolregionsebene. Dabei setzte Reichert Seitenhiebe auf den Amtsinhaber, den er bei Vergleichen allerdings nicht mit Namen erwähnte. Gleiches tat auch Bürgermeister Bernhard Martin im Anschluss. Martin hatte sich auch auf diesen Auftritt mit einer eigenen Rede besonders vorbereitet.

Er versuchte, seinen Amtsbonus mit dem Detailwissen der 16-jährigen Amtszeit einfließen zu lassen. Wo andere ein "Wir-Gefühl schaffen" wollten, setze er auf den "vorhandenen Bürgersinn, echte Tatkraft und verlässliches Miteinander", das Martin dann zu den einzelnen Themen ausführte.

Detlef Weiss hatte sich den offiziellen Vorstellungstermin des Wahlausschusses vorbehalten, um sich erstmals 2012 einer breiten Öffentlichkeit als erneuter Bewerber ums Bürgermeisteramt bekannt zu machen. 2004 hatte Weiss 5,2 Prozent der Stimmen erhalten. 15 Punkte listete Weiss in seiner Rede auf, die er nicht stehend am Pult hielt, sondern hinter dem Kandidatentisch im hinteren Drittel des Podiums sitzend, was er als "neu und daher innovativ" zu verkaufen suchte.

Was er Eberbach an Innovationen zu bieten hätte, war auch ein Element des Auftritts von Rudi Joho. Er empfahl sich "als einer aus Ihrer Mitte" dem möglichen Wähler.

Sein Handicap, keine spezielle Verwaltungsausbildung absolviert zu haben, konterte der selbstständige Vermögensberater, gelernte Maurer und Bau-Manager mit einem Verweis auf den früheren Mentor des Amtsinhabers Martin: der damalige Landwirtschaftsminister Gerhard Weiser sei zuvor Bauer gewesen und vor seinem Ministeramt 1962 bis 1975 ein "hervorragender Bürgermeister" von Mauer, so Joho.