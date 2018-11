Waldbrunn. (schat) Den ersten Schnee gab's ja bereits zum ersten Advent. Zum zweiten kam am Wochenende nun nochmal ein bisschen mehr von der weißen Pracht dazu. Frau Holle meint es gerade gut mit uns. Zum Schlittenrutschen in der Garageneinfahrt oder zur spontanen Schneeballschlacht reichte es schon am Samstag allemal, in den Höhenlagen der Region ist inzwischen auch "richtiger" Wintersport möglich. Am Sonntag Vormittag, just als der Schneefall wieder dauerhaft einsetzte, sendete das Tourismusbüro der Gemeinde Waldbrunn den aktuellen Winterbericht: Minus sechs Grad Celsius, 15 Zentimeter Schneehöhe. Um die Mittagszeit waren es bereits 20 Zentimeter, Tendenz steigend.

Neben Rodelfans - Schlittenfahren ist u.a. am Hang neben der "Turmschenke" Waldkatzenbach möglich - kommen nun auch Langläufer im Hohen Odenwald zum Zug. Am Fuße des Katzenbuckels sind laut Auskunft des Tourismusbüros folgende Langlaufloipen gespurt:

> Kur-Loipe: 3,5 Kilometer lang, Schwierigkeitsgrad: leicht, Startpunkt: Parkplatz bei der Katzenbuckel-Therme.

> Ebnet-Loipe: 5 km lang, mittelschwer, Start ab Sportplatz Waldkatzenbach.

> Hirschberg-Loipe: 7 km, mittelschwer, ab Sportplatz Waldkatzenbach

Detaillierte Loipenpläne sind in der Tourist-Info in der Katzenbuckel-Therme erhältlich, die auch weitere Auskünfte unter Telefon: (0 62 74) 92 85 90 erteilt.

Bei anhaltendem Schneefall hatte am Sonntag indes auch so mancher seine Probleme mit dem heftigen Plus an Weiß. Nicht nur der Weg in den Hohen Odenwald selbst gestaltete sich ob der Straßenverhältnisse schwierig, auch vor Ort hatten Autofahrer mit den Schneemassen zu kämpfen. Von einigen glättebedingten "Ausrutschern" in den Straßengraben wusste am Abend auch die Polizei in Mosbach zu berichten.