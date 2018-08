Zuzenhausen. Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim fügt ein weiteres Teil in sein Personalpuzzle ein. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, hat Innenverteidiger Jannik Vestergaard seinen ursprünglich bis 2014 laufenden Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. 19-jährige wechselte 2010 aus der Jugendabteilung von Bröndby IF in den Kraichgau und spielte dort zunächst für Hoffenheims U23.

Sein Bundesligadebüt gab er am letzten Spieltag der Saison 2010/11, als er in der 90. Minute beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt (1:0) eingewechselt wurde. In der laufenden Saison absolvierte der 1,98 Meter große, dänische U21-Nationalspieler 21 Bundesligapartien. "Jannik hat sich in den vergangenen Monaten hervorragend entwickelt. Er besitzt viel Talent und daneben alles, was ein Top-Verteidiger mitbringen muss: Er ist groß, kopfballstark, technisch sehr gut ausgebildet und strahlt bereits jetzt eine enorme Sicherheit aus", lobt Trainer Markus Babbel in einer Vereinsmitteilung den jungen Dänen.

Verzichten muss Babbel in den restlichen zwei Saisonspielen auf Mittelfeldspieler Daniel Williams. Der US-Nationalspieler hat sich vom Mittwoch beim Krafttraining einen Teilriss der Schultergürtelmuskulatur zugezogen und muss zwischen vier bis sechs Wochen pausieren. Damit fehlt der 23-Jährige am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg und eine Woche später bei Hertha BSC. (rnz/dpa)