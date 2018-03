Zuzenhausen: (dpa) Nach nur einem Monat im Amt hat der neue Manager Andreas Müller (49) die ehrgeizigen Saisonziele von 1899 Hoffenheim wieder nach unten korrigiert. «Realistisch betrachtet ist ein Platz in einem internationalen Wettbewerb erst in ein bis zwei Jahren möglich», sagte der 49-Jährige in einem «Bild»-Interview (Freitag). Trainer Markus Babbel dagegen hatte auch nach dem schwachen Saisonstart stets davon gesprochen, mit dem Fußball-Bundesligisten in die Europa League einziehen zu wollen.

"Vielleicht könnten wir darüber reden, wenn wir vier Punkte mehr hätten", sagte Müller. Die Mannschaft sei aber noch "in vielen Bereichen zu großen Schwankungen" unterlegen. "Schwankungen sind eine Gefahr, wenn sie sich durch eine komplette Saison ziehen", meinte der Manager. «Ein Beispiel war das 3:3 gegen Fürth, das hat mich maßlos geärgert. Da war das Team nicht wach. Erst wenn die Mannschaft das drin hat, kann man über ambitionierte Ziele sprechen.»