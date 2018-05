Elias Foerster, Popakademie-Student und Mitglied der Band 'I am poet' im überfluteten Proberaum, der sich in einem Keller befindet. Foto: Gerold

Von Jan Millenet

Mannheim. Der Schock saß auch gestern noch tief: In der Nacht auf Sonntag ist im Mannheimer Hafengebiet der Proberaum der Mannheimer Band "I am poet" überflutet worden - samt Instrumenten, Effektgeräten und Technik. "Ein Schaden von mindestens 5000, wenn nicht sogar über 10 000 Euro", erzählt Sänger und Pianist Maximilian Hohenstatt. "Wir waren am vergangenen Wochenende beim Maifeld Derby und haben nicht ständig darauf geachtet, wie sich die Hochwassersituation entwickelt", erinnert er sich. "Am Montagmorgen kam dann der Anruf vom Vermieter, wir sollen doch bitte mal zum Proberaum kommen".

Erste Hilfe erhielt die Band vor Ort vom Hochwasseramt der Stadt Mannheim, berichtet Hohenstatt. "Wir haben von ihnen schweres Gerät bekommen, damit wir erst einmal die Fenster einschlagen konnten, denn der Raum befindet sich im Keller." Als die Musiker eingestiegen waren, stand ihnen das Wasser bis zu den Knien. Eine dicke Eisentüre verhinderte Schlimmeres; sie hielt die Flut zumindest teilweise auf. "Ohne die Tür stünde der Raum komplett unter Wasser", erzählt Hohenstatt.

Und was fühlt man in so einem Moment? "Verzweiflung", sagt der Sänger. Es folgte aber auch gleich der "absolute Adrenalinausstoß", denn bevor der Raum vollständig dem Wasser zum Opfer fiel, versuchten die Jungs noch zu retten, was es zu retten gab. "Wir haben gleich alles in die Sonne gelegt und die Elektronik aufgeschraubt, damit es trocknen kann", blickt Hohenstatt zurück. Doch für manches Instrument war es zu spät.

Bei einer Akustikgitarre haben sich schon die Verleimungen gelöst, die obere Holzplatte hat sich verschoben. "Eine handgefertigte E-Gitarre aus unbehandeltem Holz quillt so langsam auch auf", sagt Hohenstatt traurig. Ein großes materielles Unglück für die Bandmitglieder, die "über keine hohen Einkünfte verfügen". Maximilian Hohenstatt und Elias Foerster sind Studenten der Popakademie, David Schützler lässt sich an der Heidelberger SRH-Hochschule zum Musiktherapeuten ausbilden.

Eine Versicherung gegen Hochwasserschäden haben die Jungs nicht. Hinzu kommt, dass die Band gerade eine CD aufnimmt und eine Tour plant. "Die ist höchst gefährdet", bedauert Hohenstatt. Die Gruppe braucht nun jeden Cent, um ihre musikalische Existenz wiederaufbauen zu können. Dazu stellt sie den einzigen fertigen Song zum Download bereit und hofft auf eine Spende.

Info: Den Link zum Lied und weitere Infos findet man im Internet unter www.facebook.com/iampoetofficial.