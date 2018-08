Von Rob Lever

Washington. Seit bekannt ist, dass die USA und Großbritannien die Internetkommunikation von Millionen Menschen intensiv ausspähen, wenden sich viele Nutzer von den in die Kritik geratenen Suchmaschinen von Google, Microsoft und Yahoo ab. Alternative Suchmaschinen erfreuen sich plötzlich einer rasant gestiegenen Nachfrage.

"Ich glaube, die Leute suchen nach Alternativen für den Schutz der Privatsphäre", sagt Gabriel Weinberg, Gründer von DuckDuckGo. Die Suchmaschine speichert weder IP-Adressen, noch legt sie Nutzerprofile an. Was die Menschen im Internet suchten, gehöre zu ihren "persönlichsten Dingen", sagt Weinberg. Die großen Anbieter speichern mitunter Daten und Profile - mit der Option, so Werbung noch besser platzieren oder die Information sogar an Dritte weiterverkaufen zu können.

In den vergangenen Jahren war DuckDuckGo nur langsam gewachsen, aber seit Anfang Juni die ersten Berichte über das US-Spähprogramm veröffentlicht wurden, sind die Besucherzahlen stark angestiegen. Bis zum 20. Juni wurden fast drei Millionen Suchanfragen registriert, doppelt soviel wie im Vorjahreszeitraum.

Die Suchmaschine Ixquick mit Sitz in Dänemark, die auch unter dem Namen StartPage bekannt ist, verzeichnet ebenfalls einen starken Anstieg bei den Suchanfragen. Sprecherin Katherine Albrecht sagt, die Enthüllungen über Prism hätten die Leute "wirklich aufgeweckt". Früher hätten die Menschen zwar gewusst, wie wichtig der Schutz der Privatsphäre sei, aber nicht, inwiefern sich dies konkret bei ihnen niederschlage.

Bei der kalifornischen Suchmaschine Blekko können Sicherheitseinstellungen so gewählt werden, dass Nutzer-Daten nicht gespeichert werden. "Selbst wenn du kein Krimineller bist, machst du wahrscheinlich Recherchen, von denen dein Minister, dein Chef oder dein Ehepartner nicht wissen sollen", sagt Greg Lindahl von Blekko. Geld machen können diese Suchmaschinen trotzdem: mit Schlüsselwörtern, aber ohne gespeicherte Profile, wie Weinberg sagt. Wenn jemand beispielsweise nach "Hypothek" gesucht habe, könnte er Werbung von Banken erhalten. Riesenkonzerne wie Google speichern dagegen die besuchten Internetseiten eines Nutzers, der dann die passende Werbungen auf seine Einstiegsseite bei der Suchmaschine bekommt - das sogenannte "Retargeting".

Danny Sullivan von der spezialisierten Webseite Search Engine Land hält die alternativen Suchmaschinen zwar für interessant. Dass sie den Markt umkrempeln, glaubt er nicht. "Es ist extrem unwahrscheinlich, dass irgendein anderer Player in den kommenden drei bis fünf Jahren daherkommt und Google einen beträchtlichen Anteil wegnimmt", sagt Sullivan. Nach einer Studie von comScore hält Google mit 13,3 Milliarden Suchanfragen im Monat einen Anteil von 66,5 Prozent am US-Markt. Es folgen Microsoft mit 3,5 Milliarden sowie Yahoo mit 2,4 Milliarden Anfragen.

Es sei auch möglich, bei Google Anfragen zu starten, ohne angemeldet zu sein, "und immer noch sehr gute Ergebnisse zu erhalten", sagt Sullivan. Anders sei es, wenn ein Nutzer eingeloggt sei: "Wenn Google Zugang zu deinem Kalender und deiner Anfragehistorie hat, kann es deine Antworten vorhersagen, bevor du überhaupt eine Frage hattest."