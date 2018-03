Hirschhorn. Wie das hessische Straßen- und Verkehrsmanagement in Bensheim mitteilt, erfolgt am Donnerstag zwischen 8 und 11 Uhr im Rahmen der Sanierungsarbeiten der Brücken über den Neckar am Tunnel Hirschhorn eine Vollsperrung der B 37 für den Fahrzeugverkehr im Bereich einer Baustelle. Während dieser Zeit werden dort Bauteile angeliefert, zu deren Entladung ein Mobilkran auf der Brücke Ost aufgebaut werden muss. Die Umleitung wird über die Landesstraße L 3105 entlang der Neckarschleife durch Hirschhorn eingerichtet. Nach Aufhebung der Vollsperrung erfolgt die Verkehrsführung wieder unter halbseitiger Sperrung mit Einbahnregelung in Richtung Eberbach. (rnz)