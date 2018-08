Andreas Lorenz-Meyer

Hamburg. Der fünfte Sachstandsbericht des UN-Klimarats wird heute veröffentlicht. Die Klimaforschung verfügt jetzt über genauere und längere Messdaten als beim sechs Jahre alten Vorgängerbericht. Aber ein paar Faktoren im Erdsystem sind immer noch undurchschaubar.

Im Mai meldete die amerikanische Ozean- und Atmosphärenbehörde einen Rekord: Die Kohlendioxid-Konzentration in der Erdatmosphäre hat 400 parts per million (ppm; Teile pro Million) überschritten. Zuletzt war im Pliozän, einem Zeitintervall der Erdgeschichte, so viel vom Treibhausgas in der Atmosphäre, später bewegte sich die Konzentration fast eine Million Jahre lang zwischen moderaten 180 und 280 ppm.

"Die Klimaänderung ist immer noch eindeutig", sagt Reto Knutti von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, einer der Hauptautoren des fünften Sachstandsberichts. Mit den genaueren Daten als bei letzten Bericht vor sieben Jahren können die Klimaforscher nun die momentane Erwärmung besser von natürlichen Klimaschwankungen unterscheiden. Daher ist heute klarer denn je: Der Mensch verursacht den größten Teil der Erwärmung.

Klimawandel kann in Sekunden ablaufen - zumindest in den Visualisierungen der Forschungsinstitute. Die kurzen Filmchen zeigen einen sich langsam drehenden Globus, am unteren Bildrand schlagen Jahreszahlen um: 2030, 2050, 2070. Rote Flächen, die starken Temperaturerhöhungen, breiten sich über den Planeten aus - und bedecken ihn schließlich ganz.

So kann es werden, muss es aber nicht. Klimaforscher machen keine Vorhersagen, sie zeigen nur mögliche Entwicklungen auf, die so genannten Klimaszenarien. Sie basieren auf bestimmten Annahmen. Zum Beispiel: Die Menschheit reißt sich zusammen und setzt ganz auf Wind- und Sonnenenergie. RCP 2.6 (Repräsentativer Konzentrationspfad) heißt das entsprechende Szenario. RCP 2.6 steht sozusagen für die Vernunft. RCP 4.5 ist ein Mittelding: Die Emissionen werden nur halbherzig reduziert, folglich steigt die CO2-Konzentration auf 650 ppm. Schließlich RCP 8.5, die pessimistische Variante: Wegen zunehmender Emissionen erreicht die CO2-Konzentration 1370 ppm - mehr als das Dreifache von heute.

Schwer zu sagen, welches Szenario am wahrscheinlichsten ist, sagt Knutti. Aber die Trends lägen nahe am obersten Szenario. Knutti: "Wenn es so weiter geht, dann erwartet uns eine Temperaturerhöhung von vier Grad. Wir können aber auch bei nur zwei Grad landen. Es ist letztlich unsere Wahl."

Was bei Klimaszenarien oft übersehen wird: Das Erdsystem ist unheimlich komplex, nicht alle Faktoren werden durchschaut. Zum Beispiel die physikalischen Prozesse, die in Wolken ablaufen. Um die globale Bewölkung zu beobachten, werden Satelliten benötigt. Die gibt es aber erst seit 30 Jahren, so dass es an Langzeitdaten fehlt. Auch ist die Interpretation von Satellitendaten noch mit Unsicherheiten behaftet. Zum Beispiel die Bestimmung der Tropfengröße, die sich im Mikrometerbereich bewegen.

Im fünften Sachstandsbericht des Weltklimarats (IPCC) bekommen die Wolken ein eigenes Kapitel. Schließlich werden sie als größter Unsicherheitsfaktor in der Klimawissenschaft gesehen. Einerseits stoppen sie Sonneneinstrahlung - ein kühlender Effekt. Andererseits halten sie Wärmestrahlung in der Atmosphäre - ein wärmender Effekt. Aber welcher Effekt überwiegt?

Dafür muss geklärt werden, welche Wolkentypen in Zukunft dominieren. Hohe Schleierwolken etwa verstärken die Erwärmung. Sie lassen ankommendes Sonnenlicht durch und halten einen Großteil der ausstrahlenden Wärme zurück. Die schlechte Nachricht: Besonders Schleierwolken nehmen zu, so dass der wärmende Effekt überwiegt.

Tief liegende Stratuswolken wirken dagegen allgemein kühlend, denn das Gewölk schickt Sonnenstrahlung zurück in den Weltraum. Aber es ist noch unklar, wie sich tiefe Wolken verhalten. Gäbe es eindeutige Tiefwolken-Trends, könnten die Forscher genauer sagen, wie warm es wird. Momentan ist die Spannbreite noch sehr groß, zwischen 2 und 4,5 Grad bei Verdoppelung der Treibhausgasemissionen. Etwa ein Drittel dieser Spannbreite geht auf Wolken zurück.

Die Unsicherheiten betreffen auch so genannte tipping points. Wird einer dieser "Kipppunkte" erreicht, dann beschleunigt sich der Klimawandel - fast von einem Moment auf den anderen. Der Amazonas-Regenwald etwa. Wird aus der CO2-Senke plötzlich ein CO2-Produzent? Oder das Methan im Permafrostboden. Kann sich das Treibhausgas - 23 Mal klimawirksamer als CO2 - aus dem Eisboden befreien?

Im November kommt die Staatengemeinschaft wieder einmal zusammen, um einen globalen Klimaschutzplan zu schmieden. Dann liegen wie immer auch die Szenarien der Forscher auf dem Verhandlungstisch. Kein Zweifel: Die Klimawissenschaft ist stark politisiert. Dabei soll sie in "Die Klimafalle" geraten sein, behauptet das gleichnamige Buch. Darin wird der Klimawissenschaft eine handfeste Glaubwürdigkeitskrise attestiert. Sie hätte "sich zu sehr mit der Politik gemein gemacht" und werde "im Spiel der Interessen zerrieben".

Das Buch stammt nicht etwa von einem Vertreter der Klimaskeptiker, die die menschengemachte Erwärmung anzweifeln. Geschrieben hat es Hans von Storch, ein renommierter Forscher aus Deutschland. In seinen Augen handle es sich bei der Produktion von wissenschaftlichem Wissen um einen sozialen Prozess. Mit allen Fehlern, die dabei entstehen können. Zum Beispiel im vierten Sachstandsbericht von 2007. Da hieß es, die Himalaya-Gletscher schrumpfen bis 2035 von 500 000 auf 100 000 Quadratkilometer. Korrekt hätte die Jahreszahl 2350 heißen müssen - ein peinlicher Schreibfehler. Aber dem Kapitel 10.6.2 fehle auch mit korrekter Jahreszahl die wissenschaftliche Grundlage, erklärt von Storch in seinem Buch.

Reto Knutti, einer der Autoren des neuen Sachstandsberichts, sagt dazu: "Sicher haben Einige Fehler gemacht, und das hat der Glaubwürdigkeit der Klimaforschung vielleicht auch geschadet. Aber wir wären heute auch nicht weiter, wenn die Klimawissenschaft alles richtig gemacht hätte."

Den eigentlichen Knackpunkt sieht Knutti im egoistischen und kurzfristigen Denken. Politiker stritten sich über die Physik des Klimas, aber in Wahrheit gehe es um Geld, Macht und Interessen. Vor allem die USA und China blockierten sich gegenseitig. Niemand zeige Bereitschaft, für andere etwas zu tun - oder für das Klima im nächsten Jahrhundert.

Wo Knutti mit seinem deutschen Kollegen übereinstimmt: Der Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft muss überdacht werden. Eine schwierige Aufgabe, denn "der Klimawandel ist ein Knäuel von Ursache und Wirkung, der keine offensichtliche Lösung ohne Nachteile bietet." Dies der Öffentlichkeit zu erklären sei eine Herausforderung - wahrscheinlich eine größere als die Entwicklung des nächsten Klimamodells.

Die Wissenschaft muss Unsicherheiten aufzeigen, meint Knutti. Und die Gesellschaft im Gegenzug differenzierte Aussagen akzeptieren. Oft hielten diese als Ausrede her, dabei sei es der Mensch gewohnt, mit Unsicherheit umzugehen. Knutti: "Wir sind zu über 90 Prozent sicher, dass der Mensch den Klimawandel maßgeblich verursacht. Mehr Sicherheit braucht es nicht, um endlich zu handeln."

Ergebnisse müssten dabei als Zwischenstände verstanden werden. Es sei unsinnig zu glauben, dass man sich auf eine Strategie einigen und diese hundert Jahre stur verfolgen könne. Alle Entscheidungen, so Knutti, müssten laufend überdacht werden.