Heilbronn. Der Heilbronner Gemeinderat hat am Montag endgültig grünes Licht für die Bundesgartenschau 2019 in der Neckarstadt gegeben. Wie die Verwaltung mitteilte, stimmte das Gremium mit großer Mehrheit für das Projekt. Es gab nur eine Gegenstimme. Die Investitionen in den Städtebau wurden noch einmal auf 141 Millionen Euro gekürzt, damit soll unter anderem ein neues Stadtquartier entstehen. Für das Gartenschaujahr selbst sind Kosten in Höhe von 44 Millionen Euro veranschlagt. Zuletzt hatte es noch Diskussionen über die Finanzierbarkeit des Projektes gegeben. (dpa/lsw)