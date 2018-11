Von Sebastian Riemer

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Urlaub in der Provence in einem kleinen Restaurant mitten auf dem Land. Sie bestellen eine gute Flasche französischen Barrique-Weines. Und nun stellen Sie sich vor, das Eichenholz für das Barriquefass, in dem der Wein reifte, kommt aus Heidelberg. "Theoretisch ist das möglich", sagt Ernst Baader, Leiter des Landschafs- und Forstamtes der Stadt Heidelberg. "Allerdings konnten wir uns am Fassgeschäft nicht so umfangreich beteiligen, weil wir nicht so viele Eichen haben."

Die Hölzer des Heidelberger Stadtwaldes werden aber nicht nur in europäische Nachbarländer exportiert, sondern in die ganze Welt. "Indien, Vietnam, China", zählt Ernst Baader auf, "der Holzhunger dieser wachsenden Nationen ist gewaltig." Die Chinesen etwa würden aktuell besonders Esskastanie nachfragen. Daraus stellen sie Parkett her.

Ein echter Exportschlager ist aber die Douglasie. In Handschuhsheim, Ziegelhausen und am Königstuhl findet sie perfekte Wachstumsbedingungen vor. "Die Bodenverhältnisse und das Klima sind ideal, wir haben wunderschöne Douglasien", schwärmt Baader. Kein Wunder, dass die Iren seit Jahren auf die Heidelberger Exemplare abfahren. Denn dort sind Telefonmasten nicht aus Stahl oder Beton - sondern aus Holz.

Die Douglasie eignet sich für die Überlandleitungen besonders gut, weil sie so gerade wächst. Außerdem hält sie beständig der Witterung stand. "Man kann sagen, durch das Wetter wird das Holz nur weiter imprägniert", sagt Baader. Die Iren suchen lange, dicke, gerade Stämme. "Die zahlen tolle Preise für geradschaftiges Holz." Insbesondere die Heidelberger Douglasien müssten von den Iren dann nur noch minimal bearbeitet werden - und schon ist der Telefonmast fertig.

Die heimlichen Stars des Heidelberger Stadtwaldes, die Douglasien, wurden sogar schon bis in den Oman geliefert. Seit rund zwanzig Jahren ist es üblich, dass Holz sehr weite Wege geht - auch das eine Folge der Globalisierung. Wo die Arbeitskosten günstiger sind, dort wird produziert, ganz egal, ob der Rohstoff dafür Tausende Kilometer zurücklegen muss. Damit ist auch für Heidelberg eine Tür aufgegangen für Holz, das früher nur schwer zu verkaufen war.

"Es ist schon verrückt", sagt Baader, "wir liefern Holz, also ein Produkt der Urproduktion, nach China und im Gegenzug schicken die uns Hightech-Produkte." Aber er freut sich auch über die Entwicklung. "Mit dem Erlös können wir all das leisten, was in einem öffentlichen Wald wichtig ist: Hütten, Wegmarkierungen und Erholungsflächen im Wald."

Allerdings vermarktet das Landschafts- und Forstamt sein Holz im Ausland nicht selbst. "Das geht alles über Holzhändler, wir als Amt könnten das gar nicht leisten", erklärt Baader.

Das Holzgeschäft boomt. Sogar Brennholz, für das es vor 20 Jahren überhaupt keinen Markt gab, wird wieder gehandelt - weil Öl- und Gaspreise davon galoppieren. Auch das ist gut für Heidelberg, weil ein Großteil des Holzes der Stadt doch eher dünn und krumm ist. "Wir haben nicht so viel hochwertiges Stammholz", gibt Baader zu. "Vieles geht daher in die Industrie, zum Beispiel zur Zellstoffproduktion."

Nicht nur in französischem Wein und irischen Telefonmasten steckt also ein Stück Heidelberg, sondern vielleicht sogar viel näher, als Sie dachten. In Ihrem Badezimmer - im Toilettenpapier.