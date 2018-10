Von Thomas Veigel

Heidelberg. Mühsam kämpft sich die Heidelberger Druckmaschinen AG aus der Krise. Sehr mühsam. Den Gewinn, den das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr erzielt hatte, wird es im laufenden Jahr nicht wiederholen können. Zum einen rechnet man mit einem Umsatzminus von fünf Prozent, zum anderen wird der Umbau des Konzerns und der geplante Personalabbau deutlich mehr kosten als verdient wird. "Sondereinflüsse" nennt man diese Kosten, im operativen Geschäft soll immerhin eine schwarze Null erreicht werden, sagte Vorstandsvorsitzender Gerold Linzbach gestern anlässlich der Vorlage der Halbjahresbilanz. Hintergrund Hintergrund Die wichtigsten Kennzahlen des Heidelberger Druckmaschinen-Konzerns im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2014/15 (1. April bis 30. September)

> Umsatz: 1,0 Mrd Euro (- 9 %)

> Auftragseingang: 1,16 Mrd Euro (- 7 %)

> Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit): 1 Mio Euro (Vorjahr - 9 Mio Euro)

> Ergebnis nach Steuern: - 42 Mio Euro (+ 5 %)

> [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Die wichtigsten Kennzahlen des Heidelberger Druckmaschinen-Konzerns im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2014/15 (1. April bis 30. September)

> Umsatz: 1,0 Mrd Euro (- 9 %)

> Auftragseingang: 1,16 Mrd Euro (- 7 %)

> Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit): 1 Mio Euro (Vorjahr - 9 Mio Euro)

> Ergebnis nach Steuern: - 42 Mio Euro (+ 5 %)

> Nettoverschuldung: 272 Mio Euro (+ 14 %)

> Mitarbeiter (ohne Auszubildende) zum 30.09: 12.393 (Vorjahr 13.001)

> davon in Heidelberg: 1386 (1471)

> in Wiesloch-Walldorf: 4043 (4291)

> Auszubildende: 550 (615)

[-] Weniger anzeigen

An der Börse kamen die Zahlen gestern nicht so gut an, die Aktie verlor knapp neun Prozent. Neben den immer noch aktiven Leerverkäufern, die jede Schwäche nutzen, um den Kurs zu drücken, waren die Anleger wohl enttäuscht über den weiteren Umsatzrückgang auf knapp unter eine Milliarde Euro nach sechs Monaten, der vor allem Ergebnis einer Schwäche im China-Geschäft ist.

Nicht enttäuscht ist die Commerzbank. In einer ersten Reaktion auf die Zahlen bleibt die Bank bei ihrer Kaufempfehlung für die Aktie und einem Kursziel von 3,50 Euro. Mehr und mehr setze sich am Markt die Erkenntnis durch, dass der Sparkurs des Maschinenbauers einen deutlich stärkeren Katalysator darstelle als bisher erwartet.

Im vergangenen Jahr sollte vor allem bewiesen werden, dass man überhaupt noch in der Lage ist, schwarze Zahlen zu schreiben. Das Erreichen der Gewinnzone war für den Vorstandsvorsitzenden Gerold Linzbach der Startschuss für weitere Umbaumaßnahmen mit dem Ziel, eine "nachhaltige Profitabilität" zu erreichen. "Wir wollen die Ära der jährlichen Unsicherheiten beenden", sagte Linzbach. Das sei auch der Grund für den geplanten Personalabbau von 400 bis 500 Stellen, über den gerade mit dem Betriebsrat verhandelt werde. Weil es noch kein Ergebnis gibt, wollte Finanzvorstand Dirk Kaliebe sich auch nicht zur Höhe der Kosten und den jährlichen Einsparungen äußern.

Für die Montage in Wiesloch geht es nicht nur um einen neuerlichen Stellenabbau, sondern auch um eine Umorganisation, eine Veränderung der Arbeitsabläufe. "Wir gehen mit der Kapazität herunter und definieren gleichzeitig die Jobs neu. Ziel sei eine Struktur, die in der Lage ist, auch mit größeren Schwankungen umzugehen. Auch die Struktur des Marktes verändere sich. Immer weniger - und größere - Kunden agieren so, dass sich das Unternehmen vom Maschinenbauer in einen Anlagenbauer verändern müsse. Eine interessante Rolle spielt dabei die USA. Mit dem Geschäft dort ist Linzbach sehr zufrieden. Die USA seien der weltweit erste durchkonsolidierte Markt. Der Maschinen-Park der Druckereien und ihre mittelfristige Investitionsplanung passe sehr gut in die Erwartungen. Das Beispiel USA werde in den Kapazitätsplanungen auch auf andere Märkte projiziert.

In Bezug auf die Schwäche des Geschäfts in China sagte Linzbach, es wurme ihn, dass die Strukturen nicht schon angepasst seien. Mit dem nun bevorstehenden Personalabbau werde die dem Markt und seinen Schwankungen entsprechende Mitarbeiterbasis bei den Bogendruckmaschinen erreicht. "Personalanpassungen wird es allerdings immer geben, aber in beide Richtungen". Man wolle aber ein für alle Mal das Hinterherhecheln beenden und mit den Leuten nicht noch fünf Jahre lang Psycho-Fußball spielen nach dem Motto: "Gibt es Dich nächstes Jahr noch oder nicht?" Das sei auch eine Frage der Betriebsatmosphäre.

Durch die neuerlichen Verluste ist auch die Verschuldung wieder gestiegen und die Eigenkapitalquote gesunken. Der Startschuss für das Ziel des "nachhaltig profitablen Wachstums" wird erst dann fallen, wenn das Geschäft wieder anzieht und die Umsätze steigen. Zum Halbjahr ist nicht nur der Umsatz mit Maschinen deutlich gesunken, sondern auch das Zukunfts- und Hoffnungsgeschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien.

Ein weiterer Hoffnungsträger mit einer Umsatzerwartung von 200 Millionen Euro pro Jahr sind die Digitaldruckmaschinen. Nach der gerade erfolgten Präsentation einer digitalen Etikettendruckmaschine soll zur nächsten Düsseldorfer Druckmesse Drupa im Jahr 2016 eine industrielle digitale Druckmaschine gezeigt werden.