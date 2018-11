Heidelberg. Heidelberg fiebert am Dienstagabend mit seiner großen amerikanischen Gemeinde dem Ausgang der US-Präsidentenwahl entgegen. Das Deutsch-Amerikanische Institut (DAI) hat sich ab 20 Uhr ein buntes Programm rund um die Wahl einfallen lassen. Geplant sind Podiumsdiskussionen, Informationsveranstaltungen, aber auch ein Karaoke-Abend. Bis in die Morgenstunden soll außerdem die Wahl aus den USA übertragen werden. Das Institut rechnet mit mehreren hundert Besuchern. Allein in größeren Gruppen wie Schulklassen haben sich etwa 200 Menschen angemeldet. (lsw)