Heidelberg. Der Zustand des Artisten ist einen Tag nach seinem Sturz von Todesrad im Heidelberger Weihnachtszirkus unverändert. Das teilte die Polizei Heidelberg am Montag mit. Der 18-Jährige war am Sonntag bei der Schlussnummer der Premiere aus mehreren Metern Höhe gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt, wie der Zirkussprecher mitteilte. Ein Arzt aus dem Publikum leistete demnach Erste Hilfe, bevor Rettungskräfte eintrafen und den Mann nach einer Notfallbehandlung in eine Klinik brachten. (lsw)