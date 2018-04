Von Ingeborg Salomon

Spätestens zum Jahresbeginn erweitert sich das Dach des Universitätsklinikums Heidelberg: Das Kreiskrankenhaus Heppenheim wird sehr wahrscheinlich Teil des Universitätsklinikums. Der grün-schwarze Koalitionsausschuss des Kreistages hat den Fraktionen jetzt einstimmig empfohlen, diesen Beschluss zu fassen. Das Universitätsklinikum soll das Kreiskrankenhaus, das in den letzten beiden Jahren Verluste von rund vier Millionen Euro gemacht hat, finanziell wieder auf Kurs bringen. Eine endgültige Entscheidung trifft der Kreistag auf seiner Sondersitzung am 1. Oktober. "Die Weichen sind gestellt", so eine Sprecherin des Universitätsklinikums.

Das Universitätsklinikum hat zwar schon etliche Kooperationspartner, beispielsweise das Krankenhaus Salem, aber Heppenheim wäre - die Zustimmung des Kreistages vorausgesetzt - eben nicht nur Partner, sondern eine Einrichtung des Universitätsklinikums. Das ist Neuland, für beide Seiten. Sowohl die Leitung des Krankenhauses am Heppenheimer Bruchsee mit seinen acht Abteilungen und 280 Planbetten als auch das unternehmerische Risiko würde das Uniklinikum zu 100 Prozent tragen.

Das Kreiskrankenhaus Heppenheim, eine Klinik der Grund- und Regelversorgung, hat vor über 25 Jahren seinen Betrieb aufgenommen, und in den nächsten zehn Jahren stehen gewaltige Investitionen an. Für rund 58 Millionen Euro werden in Gebäudesanierung und Medizintechnik fließen, über die Hälfte davon bereits in den nächsten fünf Jahren. Den größten Anteil bringt das Universitätsklinikum auf, der Landkreis steuert indirekt acht Millionen Euro bei, indem er einen Überziehungskredit ablöst.

Heppenheim ist Notfallstandort für den gesamten Kreis. Rund 14.000 stationäre und 20.000 ambulante Patienten werden hier jährlich behandelt. Rund 600 Mitarbeiter sind am Kreiskrankenhaus tätig. Sie will das Uniklinikum Heidelberg übernehmen, so eine Sprecherin des Universitätsklinikums. Das Uniklinikum Heidelberg hat sich zuletzt gegen sieben Mitbewerber, darunter auch das Universitätsklinikum Mannheim und das Klinikum Darmstadt, durchgesetzt. Auch die Ameos-Gruppe, die an 56 Standorten Krankenhäuser betreibt, sowie die Helios-Kliniken hatten sich beworben.

"Heppenheim hat eine wichtige Versorgungsfunktion und ein großes Potenzial. Wir sind sicher, dass wir die Klinik wieder in die schwarzen Zahlen bringen", erklärte die Kaufmännische Direktorin des Uniklinikums, Irmtraut Gürkan, auf Anfrage der RNZ. Das Kreiskrankenhaus sei derzeit nicht gut ausgelastet, deshalb sei ein Defizit entstanden.

Das medizinische Konzept, das das Universitätsklinikum bei seiner Bewerbung vorgelegt hat, sehe eine möglichst umfassende Grund- und Regelversorgung vor. "Wir stabilisieren in Heidelberg damit auch unser Einzugsgebiet in Südhessen", nannte Gürkan einen Grund für das Engagement des Klinikums. Das Kreiskrankenhaus habe beispielsweise eine sehr starke Kardiologische Abteilung, aber keine Herzchirurgie. "Wenn ein Patient eine Herzoperation braucht, kann er in Heidelberg operiert werden", blickt Gürkan voraus. Krebspatienten könnten von der engen Anbindung an das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) profitieren und in Heidelberg in Forschungsprogramme und Studien aufgenommen werden. Ein Schwerpunkt soll in Heppenheim mit einem Darmzentrum gesetzt werden, wo auch gastroenterologisch operiert wird. Ausgebaut werden soll auch die Behandlung von Schlaganfallpatienten.