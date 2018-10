Heidelberg. Marie und Maximilian halten sich in der Heidelberger Vornamenstatistik beharrlich an der Spitze: Wie in den Vorjahren waren es auch im Jahr 2012 bei den Eltern die beiden beliebtesten Vornamen. Das veröffentlichte jetzt das Standesamt der Stadt Heidelberg. Insgesamt kamen 2012 in Heidelberg 4531 Kinder auf die Welt. Das sind 76 Kinder mehr als im Jahr 2011.

Für den Namen Marie entschieden sich Eltern 109 Mal, den Namen Sophie erhielten 94 und den Namen Sophia 63 Mädchen. Bei den Jungen steht Maximilian, der Favorit der vergangenen drei Jahre, ebenfalls wieder ganz oben. Maximilian liegt mit 63 Namensgebungen vor dem Namen Alexander, der 60 Mal gewählt wurde. Die Namen Noah und Paul teilen sich Platz drei mit jeweils 59 Nennungen. Auf den Rängen vier bis zehn rangieren bei den Mädchen Maria, Mia, Johanna, Emma, Anna, Charlotte und Luise. Bei den Jungen gehören David, Ben, Elias, Luca, Leon und Felix zu den zehn beliebtesten Namen. (RNZ)