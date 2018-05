Heidelberg. Zu einer massiven Auseinandersetzung zwischen Türstehern und Gästen kam es am frühen Freitagabend gegen 21.30 Uhr vor einer Discothek in der Heidelberger Hauptstraße. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war es nach Zeugenaussagen zwischen einem Türsteher und einer Gruppe junger Männer aus Bensheim zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gekommen, nachdem dieser Gruppe der Zutritt zu Discotheke verwehrt worden war. Dabei war der Türsteher aus der Gruppe heraus auch massiv beleidigt worden, blieb aber nach Zeugensaussagen ruhig und forderte die Gruppe lediglich auf, sich zu entfernen.

Die Gruppe entfernte sich daraufhin ein paar Meter, pöbelte aber weiter und machte sich danach über einige Fahrräder her, die an einer Laterne lehnten, und warfen diese umher. Daraufhin näherte sich der 27-jährige Türsteher der Gruppe und forderte diese auf, ihr Handeln zu unterlassen. Daraufhin wurde aus der Gruppe heraus ein Fahrrad auf den 27-Jährigen geworfen, das ihn im Gesicht traf. Als ein weiterer Türsteher hinzu kam, ging die ganze Gruppe nunmehr auf die beiden Türsteher los und es bildete sich ein regelrechtes Knäuel, so die Polizei weiter.

Nach kurzem Gerangel auf dem Boden waren die beiden Türsteher aufgestanden und zogen sich zum Eingang der Discothek zurück.

Zwischenzeitlich war die Polizei alarmiert worden und beendete die Auseinandersetzungen. Die jungen Hessen, die allesamt mehr oder minder alkoholisiert waren, beschuldigten die beiden Türsteher, mit der Auseinandersetzung begonnen zu haben, was aber von unabhängigen Zeugen bestritten wurde. Gegen alle beteiligten Personen wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (pol)