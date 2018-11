Heidelberg. Ein toter Biber beschäftigte am frühen Donnerstagmorgen die Polizei in Neckargemünd. Kurz nach 3 Uhr hatte ein Autofahrer über den Notruf 110 das Lagezentrum der Polizeidirektion in Heidelberg zunächst darüber informiert, dass ein Wildschwein auf der Fahrbahn der L 534 zwischen Heidelberg und Neckargemünd liegen würde, so die Polizei in einer Mitteilung am Freitag.

Eine Streife des Polizeireviers Neckargemünd ging dem Anruf nach und entdeckte tatsächlich ein totes Tier auf der Straße in Höhe des Campingplatzes "Heide", das auch die Größe eines kleinen Wildschweins hatte. Allerdings: Bei dem Tier handelte es sich nicht um ein Wildschwein, sondern um einen Biber, der offenbar von einem Auto erfasst worden war. Die Beamten, für die der Anblick eines Bibers auch äußerst selten ist, verständigten die Heidelberger Dienste, die das Tier im Laufe des Donnerstagvormittags des Tieres annahmen. (pol)