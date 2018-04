Von Christoph Moll

Neckargemünd. Die Freude über die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts in der Hauptstraße ist bereits etwas getrübt: Denn bei der Abnahme durch die Stadt und die Baufirma in der vergangenen Woche wurden Mängel festgestellt. Und zwar an den Natursteinen des Typs "Lapis Perfectus" (deutsch: der perfekte Stein), mit denen über 20 Meter Fahrbahn an der Touristinfo und am Marktplatz gepflastert wurden. Diese sind nämlich alles andere als perfekt. "Wir sind der Auffassung, dass eine Nachbesserung erfolgen muss", erklärt Uwe Seiz vom Stadtbauamt. "Das Format der Steine entspricht nicht der Ausschreibung, die Vorgaben wurden nicht eingehalten."

Auf Nachfrage wird Seiz konkreter: Jeder Stein sollte eine Länge von 25 Zentimetern sowie eine Breite und eine Höhe von 16 Zentimetern haben. "Die Toleranz von einem Millimeter mehr oder weniger wurde aber deutlich überschritten." Wenn die Steine drei Millimeter zu hoch seien, mache das nichts aus. "Bei der Länge und der Breite ist das aber ein kleines Problem, das zu einem größeren werden könnte", erklärt Seiz. Denn die Pflastersteine des Typs "Lapis Perfectus" sind besonders gesägt und sollen durch ein ausgeklügeltes System große Belastungen durch Schwerlast- und Busverkehr aushalten. Ein Gutachter aus der Schweiz hatte der Stadt diesen Stein empfohlen. "Gerade wegen der Steigungen in der Altstadt sind die Kräfte groß, das Pflaster muss stabil sein", erklärt Uwe Seiz.

Wenn nun aber ein Stein 16,5 und der daneben liegende nur 15,8 Zentimeter breit ist, funktioniert dieses System schon nicht mehr. Wenn die Fuge zu groß ist, wird die Last nicht mehr von einem Stein auf den anderen übertragen. Die Folge: Der Fugensand zermahlt sich, die Steine werden locker. "Wir glauben, dass das Pflaster im jetzigen Zustand keine fünf Jahre halten würde", sagt Uwe Seiz.

Die Baufirma hat laut Seiz bei der Abnahme akzeptiert, dass der Stein nicht so ist, wie er sein sollte. Die Fehler seien wohl beim Sägen gemacht worden. Es liege nun auch im Interesse der Baufirma, dass das Pflaster in Ordnung gebracht wird, meint Seiz. Schließlich müsse diese durch die Gewährleistung für alle Mängel haften, die innerhalb von fünf Jahren auftreten.

"Wir gehen davon aus, dass zumindest partiell ein Austausch erfolgen muss", sagt der Fachmann aus dem Rathaus. Doch das kann nicht sofort passieren, denn die Steine sind nicht auf Lager. Der Akiuco-Granit wird in Vietnam erst abgebaut, wenn er bestellt wird. Bis er dann in Neckargemünd ankommt, vergehen einige Monate. Der Austausch ist deshalb erst im Oktober vorgesehen, wenn auch die Fahrbahnbereiche im zweiten Bauabschnitt gepflastert werden. Dann müsse die Baufirma beim Verlegen darauf achten, dass die Steine in Ordnung sind, so Seiz. Es sei nicht möglich, vorher alle Paletten zu kontrollieren. Trotz der Mängel wurde der erste Bauabschnitt in der letzten Woche für Fahrzeuge bis zu 2,8 Tonnen freigegeben.

Übrigens: Dass das Gehwegpflaster etwas höher ist als der Bordstein, habe seinen Sinn, erklärt Uwe Seiz. Es sei gar nicht gewollt, dass alles eben ist, denn es gebe noch Setzungen. "Niveaugleicher Ausbau" bedeute nicht, dass es gar keine Höhenunterschiede zwischen Fahrbahn und Gehweg geben darf. Der Bordstein steht einige Zentimeter höher als die daneben liegende Rinne. Dies erleichtert Sehbehinderten die Orientierung.