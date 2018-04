Wolfgang Graf im Jazzhaus (linkes Bild) und beim Solidaritätskonzert von Studenten der Abteilungen Klassik und Jazz der Mannheimer Musikhochschule am Donnerstag auf dem Marktplatz (rechtes Bild, dort ganz links). Fotos: Rothe/Hentschel

Von Timo Teufert

Es sieht nicht gut aus für Wolfgang Graf und sein Lebenswerk, das Jazzhaus in der Leyergasse: Auch wenn die Stadt die Schließung zum 31. Oktober ausgesetzt hat, früher oder später wird das Jazzhaus zugemacht. Das betonten die Bürgermeister Wolfgang Erichson und Joachim Gerner bei einem Gespräch mit der RNZ. Mit dem Vollzug wolle man aber noch so lange warten, bis eine Lösung für das Jazzhaus gefunden wurde. Den Bürgermeistern schwebt vor, dass sich der bisherige Trägerverein auflöst, Graf sich als Vorsitzender zurückzieht und Mitglieder und Unterstützer des Jazzhauses einen neuen Verein für den Betrieb des Kellergewölbes gründen. Dann wären auch die 90 000 Euro Schulden bei der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (Gema) Geschichte, die jetzt den Verein drücken.

Gerner und Erichson werde nicht müde, zu betonen, dass die Schließung keine Idee der Stadt Heidelberg gewesen sei. Das Bürgeramt sei vom Regierungspräsidium in Karlsruhe gedrängt worden, die Schließungsverfügung rauszuschicken. Denn die Stadt habe über lange Jahre alle Augen zugedrückt, wenn es um den Betrieb des Jazzhauses ging. Schließlich sei man sich des Stellenwertes dieser kulturellen Einrichtung durchaus bewusst. "Wenn wir gewollt hätten, hätten wir schon 2012 das Jazzhaus zugemacht", sagt Erichson deshalb unverblümt. Und sein Kollege Gerner fügt an: "Wir hatten lange Zeit viel Geduld." So habe man mit dem Chef des Betreibervereins, Wolfgang Graf, immer wieder Gespräche geführt, um den Fortbestand der Einrichtung zu sichern - mit mäßigem Erfolg.

Auslöser der jetzigen Misere war eine Vermietung des Gewölbekellers im Jahr 2008. Obwohl sein Mietvertrag Untervermietungen der Räume ausschließt, hat Graf damals das Jazzhaus einem Privatmann überlassen. Die Party sei aus dem Ruder gelaufen, die Stadt habe wegen Anwohnerbeschwerden ermittelt, so Erichson. Graf spricht von einem "einmaligen Vorgang", sonst hätten nur Mitglieder die Räume mieten dürfen. "Das lässt sich nachvollziehen und beweisen." Auf der Webseite des Jazzhauses bietet Graf das Jazzhaus allerdings bis heute "für geschäftliche und private Events" an, mit Preisliste und Buffetvorschlägen. "Eine ungeschickte Formulierung", rechtfertigt sich der Vorsitzende und behauptet, er habe diese Information von der Internetseite entfernen lassen. Durch dieses Angebot wurde aber auch das Finanzamt auf den Verein aufmerksam und geht von einer gewerbsmäßigen Vermietung aus. Nach Grafs Angaben fordert das Amt daher 10 000 Euro für entgangene Steuereinnahmen nach.

Und auch bei der Stadt selbst hat der Verein Schulden: Im Jahr 2000 hatte die Verwaltung ein Darlehen von umgerechnet 12 780 Euro gewährt - für den Bau einer Bühne, so Graf. Er behauptet, er habe dies zurückgezahlt. Die Stadtvertreter sagen jedoch, dass der Kredit nicht getilgt worden sei. Im Laufe von 13 Jahren hätten sich die Schulden nebst Zinsen und Gebühren inzwischen auf 21 600 Euro angehäuft. Dafür gebe es sogar einen gerichtlichen Vollstreckungsbescheid, der bisher aber nie vollzogen worden sei.

"Dass die Stadt mich aus dem Jazzhaus raushaben will, trifft mich sehr", erklärte Graf gestern gegenüber der RNZ. Er sei zutiefst verletzt, dass man ihn öffentlich demontiere. Ihm gehe es nur um den Erhalt des Jazzhauses. Deshalb werde er seinen Posten auch zur Verfügung stellen, und die Mitglieder sollen bei einer Mitgliederversammlung, die zeitnah stattfinden soll, dann einen neuen Vorstand wählen. Die Suche nach einem neuen Vorstand war bereits im letzten Jahr vergeblich, als die Stadt Grafs Rücktritt forderte: "Ich habe mich bemüht, jemanden zu finden." Vor dem problematischen Hintergrund habe er aber niemanden gefunden. "Ich werde nicht aufgeben und nicht klein beigeben. Man tut mir im Moment sehr weh, aber meine Bereitschaft, für das Jazzhaus ist ungebrochen."

Kulturbürgermeister Joachim Gerner wendet sich derweil an die Mitglieder und Unterstützer: "Seid Ihr bereit, den nächsten Schritt zu gehen, um das Jazzhaus zu retten?" Wenn ja, sei die Verwaltung gesprächsbereit, man wolle mit den Unterstützern nach einer Lösung suchen. Ein Neustart ohne Schulden sei aber nur mit einer Auflösung des bestehenden Vereins möglich.

Auch aus einem anderen Grund könnte es für Wolfgang Graf schwierig werden, mit dem Jazzhaus weiterzumachen: Erst im September wurde er nämlich - wie er selbst einräumt - vom Amtsgericht Heidelberg zum vierten Mal wegen Urheberrechtsverletzungen verurteilt. Die Strafe: zehn Monate ohne Bewährung. Wenn Graf in der Berufung keinen Erfolg hat, muss er ins Gefängnis.