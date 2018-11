Von Gabriele Chwallek

Washington. Es ist ein Traum-Wahlgeschenk für die Demokraten. Der republikanische Spitzenkandidat Mitt Romney schießt sich mit unbedachten Wählerschmähungen so gewaltig selbst ins Knie, dass manche Experten sagen: Dies ist der "Game Changer", der entscheidende Moment, in dem der Ex-Gouverneur die Präsidentenwahl verloren hat.

Ein Video zeigt, wie Romney die potenziellen Wähler von Präsident Barack Obama und damit die Hälfte der Bevölkerung praktisch als Schmarotzer abtut. Das spielt seinen Gegnern geradezu ideal in die Hände. Es wirft Romney erneut in die Ecke, aus der er unbedingt herauskommen muss, wenn er die Wahl gewinnen will: die des herzlosen Multimillionärs, der nichts von den Nöten der Mittelklasse und Armen versteht.

"Mein Job ist, mir kein Kopfzerbrechen über diese Leute zu machen", sagt Romney über jene "47 Prozent, die keine Einkommensteuer zahlen" - und ohnehin Obama wählten. "Ich werde sie niemals überzeugen, dass sie persönliche Verantwortung übernehmen und für ihr Leben sorgen sollten."

Das Video kommt zu einem Zeitpunkt in die Öffentlichkeit, zu dem Romney im Wahlkampf bereits stark ins Stolpern gekommen ist. Der Ex-Gouverneur profitierte überhaupt nicht vom jüngsten Parteitag der Republikaner, während Obama laut Umfragen einen Vorsprung von fünf Prozent herausarbeiten konnte.

Medien berichten über Chaos in Romneys Wahlkampfteam. Demnach wurde vor dem Republikaner-Treffen in Tampa so viel an Romneys Nominierungsrede herumgedoktert, dass am Ende wichtige Passagen fehlten. So sagte Romney nichts zu Afghanistan und zollte kein Tribut ans US-Militär, was bei den Republikanern schon fast einer Todsünde gleichkommt.

Dann konnte er es sich nicht verkneifen, nach dem Angriff auf die US-Botschaft in Kairo in der vergangenen Woche eiligst über Obama herzufallen, ihn als Sympathisant der Gewalttäter abzustempeln - ebenfalls ein Schuss, der nach hinten losging.

Dies alles seien "unnötige Fehler", befand die "Washington Post". Immer größer werde auch der Unmut darüber, dass es Romney einfach nicht schaffe, die Sorge der Amerikaner über Wirtschaft und Jobs in Prozentpunkte für sich umzuwandeln. Ihm fehle eine klare Botschaft, was und wie er es besser machen wolle.

Dabei sind sich Experten darin einig: Was Romney über jene 47 Prozent sagte, die sich als "Opfer" fühlten und keine Verantwortung für sich selbst übernähmen - das ist politisch ein schwereres Kaliber als ein Versprecher wie bei der Vorstellung seines Vizekandidaten Paul Ryan als "nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten". Dabei spielt es keine Rolle, dass Romney in einem Punkt Recht hat. Statistiken zeigen, dass ein großer Teil der US-Bevölkerung tatsächlich keine Steuern zahlt - nicht alle deshalb, weil sie zu wenig verdienen. Das Problem liegt darin, dass die abfälligen Äußerungen von einem Superreichen kommen, der selbst gerade mal 14 Prozent Steuern zahlt.

Zum Schaden kommt noch der Spott: Denn Romneys unvorsichtige Worte fielen ausgerechnet während einer Spendensammel-Veranstaltung mit stinkreichen Geldgebern. Kein Wunder, dass im Internet Witze kursieren wie der, dass es nun eine neue Strategie geben werde: Romney lasse sich seinen Mund zunähen - bis zur Wahl am 6. November.