Mannheim. (dpa/cpb) Der deutsche Kunstturn-Mehrkampfmeister Fabian Hambüchen (Wetzlar) hat seinen Auftritt bei der heutigen Abschluss-Stadiongala des Internationalen Deutschen Turnfestes in Mannheim abgesagt. Eine Erkältung, die bereits am Mittwoch aufgetreten war, ist stärker geworden. "Sehr schade, dass ich absagen muss. Ich wäre gerne bei der großen Abschluss-Show dabei gewesen. Ich wünsche allen Teilnehmern noch schöne Tage beim Turnfest", teilte Hambüchen gestern dem Organisationskomitee mit.

Im Reckfinale am Vorbabend wollte Fabian Hambüchen nicht nur gewinnen. Er wollte klar gewinnen, riskierte seine schwierige Olympia-Übung - und scheiterte. "Ich suche keine Ausreden. Auch wenn ich in der Nacht zuvor nicht gut geschlafen habe", meinte der prominenteste deutsche Turner.

Nach der Fehlerkette des Kampfgerichts bei der Boden-Entscheidung hatte er die ganze Nacht über seine weiteren Auftritt beim Turnfest gegrübelt. Doch unter dem Strich kam er nur zu dem einzigen Schluss: "Ich werde meinen Weg noch konsequenter alleine gehen. Wenn ich meine Leistung bringe, kann mir im Deutschen Turnerbund niemand diesen Weg verbauen."

Die Atmosphäre zwischen Hambüchen und dem Verband scheint noch eisiger als die Temperaturen während der regnerischen Turnfesttage. Auf eine Aussprache mit den Funktionären legt Hambüchen keinen Wert, auch wenn sich DTB-Präsident Rainer Brechtken in der überfüllten Maimarkthalle für die Fehler der Referees entschuldigte, die Hambüchen um den verdienten Titel am Boden gebracht und so sehr gegen den Verband aufgebracht hatten. Brechtken begrüßte Hambüchen ausdrücklich im Kreise der Finalisten und zeigte seine Freude, dass der Vorturner seinen angekündigten Boykott nicht wahr gemacht hatte.

"Das werde ich nie abhaken"

Bei Hambüchen verpuffte diese Geste jedoch. "Ich lasse mich durch solche Sprüche nicht von meinem Kurs abbringen. Wie man mir hier mitgespielt hat, werde ich nie abhaken. Das wird auch der DTB in einigen Nachspielchen noch zu spüren bekommen. Und einige Leute dort sollten sich mal überlegen, ob sie in ihren Positionen noch richtig sind", meinte Hambüchen, nachdem er erstmals seit 2005 einen Gerätetitel bei nationalen Meisterschaften verpasst hatte. "Ich hätte nie erwartet, dass man mich so unfair behandeln würde", klagte er an.

Wie sich jetzt die Trainingswochen in Kienbaum in der unmittelbaren WM-Vorbereitung im September gestalten werden, steht in den Sternen. Hambüchen legt Priorität auf seine Prüfungen an der Deutschen Sporthochschule Köln und will sich daher individuell vorbereiten. "Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nach dem, was hier gelaufen ist, sehe ich nicht ein, warum ich Kompromisse machen sollte", gibt er sich dickköpfig.

Cheftrainer Andreas Hirsch ist nun gefragt, mit Einfühlungsvermögen die verhärteten Fronten aufzubrechen. Mit Marcel Nguyen und Matthias Fahrig, die in Mannheim je zwei Titel einsammelten, hat Hirsch weniger Sorgen. Beide sind bei der Bundeswehr und stehen für Trainingskurse uneingeschränkt zu Verfügung. Nguyen, der am Barren seinen vierten Sieg in Serie verbuchte, will nun im Training eine schwierige Felge einbauen und den Ausgangswert seiner Übung auf mindestens 7,0 Punkte erhöhen. Das wäre derzeit in der Welt einmalig.