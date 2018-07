Frankenthal. Mit durchaus schlüpfrigen Schwindeleien hat sich ein 47-jähriger Mann aus Ludwigshafen ein kleines Vermögen ergaunert - letztlich erfolglos, denn er muss nun wegen Betrugs hinter Gitter. Der Mann soll seinen Geldgebern aus dem Rhein-Neckar-Kreis nach Überzeugung des Landgerichts Frankenthal zwischen Juni und Dezember 2006 vorgespielt haben, ein Bordell im hessischen Darsberg und einen FKK-Club in Leipzig kaufen zu wollen. Allerdings hatte er diesen Kauf nie wirklich beabsichtigt. Das Gericht verurteilte den Mann am Montag deshalb wegen Betrugs in zwei Fällen sowie Urkundenfälschung unter Einbeziehung von zwei weiteren Urteilen zu einer Haftstrafe von insgesamt fünf Jahren.

Das ergaunerte Geld, eine Summe von 510 000 Euro, muss der Mann ebenso wie die Zinsen an die geprellte Familie zurückzahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte sechseinhalb Jahre Freiheitsstrafe gefordert, die Verteidiger plädierten auf Freispruch und wollen in Revision gehen. (dpa/lrs)