Von Constanze Werry

Im Grunde geht es fast immer geradeaus - keine scharfen Kurven, keine Ampeln. Leicht unterschätzen wir deshalb das Fahren auf der Autobahn. Hier die wichtigsten Verkehrsregeln und Antworten auf Fragen, die Sie sich als Autobahnfahrer schon immer gestellt haben.

Ich möchte auf die Autobahn auffahren - darf ich schneller fahren, als der Autofahrer links von mir?

Beim Einfahren auf die Autobahn sollten Autofahrer die Geschwindigkeit stetig steigern und den gesamten Beschleunigungsstreifen nutzen. Erst dann sollte nach Blinken und Schulterblick auf die rechte Spur der Autobahn eingefädelt werden, so der Automobil-Club Verkehr. Auf dem Beschleunigungsstreifen darf man schneller fahren als der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen. So darf man zum Beispiel an einem langsameren Lkw rechts vorbeiziehen. Darauf weist der ADAC hin. Ein Recht auf Reißverschlussverfahren gibt es hier nicht.

Wenn ich mich bis zum Ende des Beschleunigungsstreifens nicht einfädeln kann - muss ich dann stehen bleiben oder darf ich auf dem Seitenstreifen weiterfahren?

Findet sich auf Anhieb keine Lücke, müssen Autofahrer laut ADAC "abwarten" und unter Beobachtung des übrigen Verkehrs verhalten weiterfahren. Bietet sich auch dann noch keine Gelegenheit zum Einfädeln, empfiehlt der ADAC zunächst einige Meter auf dem Standstreifen weiterzufahren und dann auf den Fahrstreifen zu wechseln. Das sei zwar verboten, aber in dieser Situation besser, als am Ende des Beschleunigungsstreifens anzuhalten und aus dem Stand in den fließenden Verkehr einfahren zu müssen.

Auf der Autobahn ist Stau. Ich möchte abfahren und kann die Spur schon sehen - darf ich dann über den Seitenstreifen abkürzen?

In der Regel ist das nicht erlaubt und kann laut dem TÜV Thüringen eine saftige Strafe nach sich ziehen: Autofahrern, die sich nicht abhalten lassen, drohen 75 Euro Bußgeld und zwei Punkten auf dem Flensburger Konto. Ausnahmen sind lediglich, wenn die Spur durch ein Verkehrszeichen freigegeben wurde oder das Abfahren von der Polizei angewiesen wurde.

Auf der Autobahn ist Stau - dürfen sich Motorradfahrer durchschlängeln?

Sie müssen sich wie alle anderen Verkehrsteilnehmer in die Blechschlangen einreihen und in Geduld üben. Darauf weist Matthias Haasper vom Institut für Zweiradsicherheit in Essen hin. Wer im Stau mit einem Motorrad andere Fahrzeuge rechts überholt, muss laut Sven Radmacher vom Deutschen Verkehrsrat mit einem Bußgeld von 100 Euro und drei Punkten in Flensburg rechnen. Das Befahren des Seitenstreifens werde - wie bei Autos - mit 75 Euro und zwei Punkten geahndet.

Es gibt das Gerücht, dass ein Bußgeld fällig ist, wenn ich wegen eines leeren Tanks auf der Autobahn stehen bleibe. Stimmt das?

"Nein, ein leerer Tank ist wie eine Panne zu werten und zieht kein Bußgeld nach sich", erklärt Katharina Lucà, Verkehrsrechtsexpertin beim ADAC.

Es gilt ein Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde - darf ich dann auch nur mit dieser Geschwindigkeit überholen?

Das stimmt. Auch während des Überholvorgangs muss die erlaubte Höchstgeschwindigkeit eingehalten werden. Sonst kann man geblitzt werden.

Die Autobahn hat drei Spuren - rechts ist ganz leer, in der Mitte fährt jemand mit gemäßigter Geschwindigkeit. Darf er das?

Auch auf Autobahnen gilt - unabhängig von der Zahl der Fahrstreifen - grundsätzlich der Grundsatz möglichst weit rechts zu fahren. Bei drei oder mehr Fahrstreifen pro Richtung darf allerdings der zweite von rechts dann durchgehend befahren werden, wenn - auch nur hin und wieder - rechts (langsam) Fahrzeuge fahren (§ 7 Abs. 3c StVO). Der Grund für die Aufweichung des Rechtsfahrgebots: Die Zahl der gefahrenträchtigen Spurwechselmanöver soll verringert werden. Einzelne Überholvorgänge sollen nicht zum Fahren gestreckter Schlangenlinien zwingen.

Was tun, wenn im Radio vor einem "Falschfahrer" gewarnt wird?

Zuerst einmal sollten Autofahrer daraufhin die Geschwindigkeit reduzieren und den Warnblinker einschalten. Außerdem ist es wichtig, sich möglichst weit rechts auf dem rechten Fahrstreifen zu halten - mit ausreichend Abstand zum Vordermann. Der ADAC empfiehlt außerdem, den Seitenstreifen im Auge zu behalten, um eventuell auf diesen auszuweichen.

Wo ist bei zwei, drei und vier Spuren jeweils die Rettungsgasse zu bilden?

Bei mehrspurigen Autobahnen ist die Rettungsgasse zwischen dem äußersten linken und der direkt rechts daneben liegenden Fahrspur zu bilden. Hintergrund: Der Standstreifen ist als Zufahrt zu den Einsatzstellen nicht geeignet, weil er oft nicht durchgehend ausgebaut oder von liegen gebliebenen Fahrzeugen blockiert ist.