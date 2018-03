Von Bettina Grachtrup und Roland Böhm

Esslingen. Ungeachtet gesunkener Umfragewerte haben die Südwest-Grünen eine positive Halbzeitbilanz von Grün-Rot gezogen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte beim Parteitag: "Wir können eine beachtliche Bilanz vorweisen." Es gelte aber, noch dicke Bretter zu bohren. Der grüne Regierungschef versprach, die Probleme im Bildungsbereich anzugehen. Seitenhiebe gab es am Samstag in Esslingen für die Bundespartei, in der sich Kretschmann und die Südwest-Realos nach der verlorenen Bundestagswahl einen Richtungskampf mit dem linken Flügel geliefert hatten.

Der aus Baden-Württemberg stammende Bundesparteichef Cem Özdemir sagte, wenn zwei Drittel der Bevölkerung mit der Arbeit der grün-roten Regierung zufrieden seien, könne man die gewonnene Landtagswahl 2011 nicht als Zufallsprodukt bezeichnen. Der frühere Grünen-Bundestagsfraktionschef Jürgen Trittin hatte gesagt, dass äußere Umstände wie die Atomkatastrophe von Fukushima 2011 zum grünen Wahlsieg führten. "Es ist nicht die Aufgabe von Grün, Stichwortgeber für die CDU in Baden-Württemberg zu sein", entgegnete Özdemir.

Der scheidende Landesparteichef Chris Kühn rief seine Partei dazu auf, die Grabenkämpfe nach der verlorenen Bundestagswahl zu beenden. "Wir haben gemeinsam Fehler gemacht." Aus so einer Lage komme man auch nur gemeinsam wieder raus - mit Realos und Fundis. "Ich bin davon überzeugt, dass wir nur gemeinsam zu neuen Höhenflügen durchstarten können." Die Flügel der Partei seien nicht dafür da, "dass man sich gegenseitig die Federn ausrupft, sondern dass man in Gleichschlag damit schlägt und möglichst hoch fliegt".

Nach der jüngsten Umfrage von Infratest dimap im Auftrag von SWR und "Stuttgarter Zeitung kämen die Grünen in Baden-Württemberg auf 22 Prozent, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre. Jedoch hätte die grün-rote Koalition dann keine Mehrheit mehr, da sich zugleich die CDU zu ihrer alten Stärke vorarbeitet. Bei der Bundestagswahl im September erreichten die Ökopartei im Südwesten 11 Prozent. Im Bund waren es 8,4 Prozent. In der jüngsten Umfrage zeigten sich zwei von drei Bürgern unzufrieden mit der Bildungspolitik von Grün-Rot.

Kretschmann warb um Verständnis für die Probleme im Schulbereich. Wer tragende Säulen verschiebe, verursache heftige Reibungen. Kultusminister Andreas Stoch (SPD) bringe aber Systematik und Ruhe in den Reformprozess. Es gebe keinen Grund, wegen der Umfrage in Panik zu fallen. Die zurückgehenden Schülerzahlen machten die Reformen nötig, bekräftigte er. Kretschmann warf CDU und FDP vor, das Problem zu Regierungszeiten nicht angegangen zu sein. "Das fällt uns jetzt auf die Füße." Die tatsächlichen Erfolge der grün-roten Bildungspolitik seien aber auch größer als die gefühlten.

Der Ministerpräsident attestierte der CDU Orientierungslosigkeit und mangelndes Rückgrat. Es gebe zwar Ansätze von Modernisierung - aber die Beharrungskräfte der Ewiggestrigen seien noch sehr stark. Unter ihrem früheren Regierungschef Stefan Mappus habe die CDU eine Politik der harten Hand verfolgt. "Heute steht sie unter (Fraktionschef) Peter Hauk eher für eine Politik der weichen Knie."

Beim Landesparteitag in Esslingen standen auch Vorstandswahlen an. Parteichef Kühn gibt sein Parteiamt auf, da er ein Bundestagsmandat errang. Um seine Nachfolge bewarb sich der 25 Jahre alte Psychologiestudent Oliver Hildenbrand. Die Co-Vorsitzende Thekla Walker trat wieder an. Der Parteitag wählte Hildenbrand am Abend mit 81,5 Prozent zum neuen Vorsitzenden. Hildenbrand, der keinen Gegenkandidaten hatte, bildet nun zusammen mit Thekla Walker die Doppelspitze der Grünen. Die 44 Jahre alte Parteichefin wurde zuvor mit 88 Prozent im Amt bestätigt. Während Hildenbrand dem linken Parteiflügel zugerechnet wird, repräsentiert Walker den rechten. Am Sonntag soll auch der Parteirat neu gewählt werden.