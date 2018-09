Heilbronn. (lsw) Heilbronn wird aller Voraussicht nach 2019 die Bundesgartenschau ausrichten. Der Gemeinderat der Käthchenstadt soll am Montag eine endgültige Entscheidung treffen. Seit Wochen laufen Beratungen darüber, wie die bisher auf 256 Millionen Euro geschätzten Investitionskosten gesenkt werden können. Nach Auskunft der Stadt besteht noch bis Ende Dezember die Möglichkeit, die Ausrichtung der Buga 2019 «ohne gravierende finanzielle Nachteile für die Stadt» zurückzugeben.

Der parteilose Oberbürgermeister Helmut Himmelsbach hatte vorgeschlagen, die Kosten um mehr als 100 Millionen Euro auf 153 Millionen Euro zusammenzustreichen. Die größten Fraktionen CDU und SPD haben sich aber grundsätzlich für die Buga ausgesprochen.

Die Kosten für die Buga selbst werden auf 44 Millionen Euro taxiert. Den größeren Batzen machen aber die Investitionen in den Städtebau aus. Die finanziell gesunde Stadt am Neckar muss danach selbst 87 Millionen für die Entwicklung eines neuen Stadtteils lockermachen. Ihr Anteil an der Gartenschau beträgt noch einmal zehn Millionen Euro.

Zuletzt hatte das Land die Diskussion um die Finanzierung der Buga angeheizt, indem es einen Zuschuss von 40 Millionen Euro in Aussicht stellte. Himmelsbach zeigte sich über die Zusage der Fraktionen von Grünen und SPD enttäuscht und erklärte, nun müssten die Pläne «ernsthaft auf den Prüfstand gestellt werden».

Die Buga galt lange als Motor für die Entwicklung der Stadt. Geplant ist der Bau eines ganz neuen Viertels am Neckar. Der neue Stadtteil ist das Herzstück des bisherigen Konzepts. Es sollen 750 Wohnungen für 1600 Einwohner entstehen.

