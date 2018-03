Von Gerhard Bühler

Mannheim. Verschlissene Busse und Bahnen, oft mit kaputten Sitzen und anderen Unzulänglichkeiten, marode Gleisanlagen; in die Jahre gekommene und sanierungsbedürftige Brücken; schlaglochübersäte Straßen - und allerorten fehlende finanzielle Mittel für dringend notwendige Reparaturen und Instandsetzungen: Die Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (RNV) haben jetzt im Rahmen eines bundesweit ausgerufenen "Tags des Nahverkehrs" auf teilweise erschreckende Defizite beim Erhalt der Verkehrs-Infrastruktur speziell im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) aufmerksam gemacht. "Seit einigen Jahren nehmen die dafür bereitgestellten Mittel bei Bund und Ländern ab, obwohl viele Infrastruktureinrichtungen in die Jahre kommen", weiß Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der RNV GmbH. In den 90-er Jahren etwa habe das Land Baden-Württemberg noch 250 Millionen Euro für den ÖPNV zur Verfügung gestellt; heute seien es trotz gestiegener Preise weniger als 150 Millionen.

Hinzu kommt: Die bisherige Hilfe des Bundes nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) soll 2019 ganz eingestellt werden; eine Fortsetzung ist ungeklärt. "Neben den heute schon fehlenden Mitteln haben wir das Problem, dass Erneuerungs- und Ausbaumaßnahmen lange vorher geplant werden müssen, uns aber genau diese langfristige Finanzierungsbasis fehlt", weist in der Beek auf ein immer dramatischer werdendes Missverhältnis hin.

Sichtbar wird die Situation beispielsweise in Ludwigshafen. Hier sind Straßenbahnstrecken wie die nach Friesenheim an der Verschleißgrenze angelangt. Insgesamt werden 70 Millionen Euro für Instandsetzung und Modernisierung benötigt. Die Unterstützung von Land und Bund sei aber noch immer nicht in trockenen Tüchern, bedauert der RNV-Geschäftsführer.

Auch in Mannheim, wo die Stadtbahn-Nord eine Lücke im Verkehrsnetz schließt, werden in den nächsten fünf Jahren 200 Millionen Euro für Ausbau und Erneuerung fällig. In Heidelberg erfordert die Erschließung neuer Stadtteile den Ausbau des ÖPNV. Für dringende Maßnahmen werden 160 Millionen Euro benötigt; eine Finanzierungszusage steht noch aus. Dabei ist der ÖPNV gerade in der Region eine Erfolgsgeschichte und kann weitere Zuwächse verbuchen. "Wir werden 2013 erstmals die Marke von 165 Millionen Fahrgästen knacken", sagt in der Beek voraus.

Von der RNV bereits begonnen wurde der barrierefreie Ausbau der Haltestellen; ein Drittel fehlt jedoch noch. "Bis 2022 ist Barrierefreiheit gesetzlich vorgeschrieben", schätzt in der Beek den Finanzbedarf auf 230 Millionen Euro. Wo das Geld herkommen soll, ist unklar.

Schließlich steht im nächsten Jahrzehnt auch die Erneuerung der dann 30 Jahre alten Stadtbahnflotte an. "Früher gab es eine 50-Prozent-Förderung; heute gibt es nichts mehr", fordert der Geschäftsführer Planungssicherheit für die Beschaffung, die die RNV nicht alleine stemmen könne.

Fi Info: Die RNV will im Rahmen einer Kampagne der "Initiative für eine zukunftsfähige Infrastruktur" auf die Problematik hinweisen. Mehr dazu im Internet: www.damit-deutschland-vorne-bleibt.de.