'Flagge zeigen' heißt die Aktion, mit der Gewerkschaften am Wochenende, wie hier in Frankfurt, für einen Politikwechsel und gegen Schwarz-Gelb demonstriert haben. Foto: dpa

Von Alexander R. Wenisch

Mannheim. Die Gewerkschaften machen den Mentalitätswandel deutlich. Noch 2009 lagen die Arbeitnehmervertreter mit der SPD über Kreuz. Am Wochenende nun gingen 20 000 DGB-Mitglieder in mehreren Städten auf die Straße, um für die Bundestagswahl Rot-Grün den Rücken zu stärken und zur Abwahl von Schwarz-Gelb aufzurufen. Die Auftaktveranstaltung fand in Mannheim statt.

Ein Thema beherrscht die Diskussion im Dorinth Hotel, zu der die Teilgewerkschaft IG BCE 500 Betriebsräte der Branchen Bergbau, Chemie und Energie aus der ganzen Republik eingeladen hatte: der Mindestlohn. SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles hat da leichtes Spiel. Sie ist voll auf Linie der Gewerkschaften, plädiert für eine gesetzliche Lohnuntergrenze von 8,50 Euro. Für weniger pro Stunde arbeiten derzeit 6,8 Millionen Menschen. "Das sind also keine Einzelfälle", so Nahles. Darum soll die Politik eine Mindestgrenze umsetzen, anschließend "wird eine Kommission aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern für die Anpassung des Mindestlohnes Vorschläge machen". So soll auch in Zukunft die Tarifautonomie gewahrt bleiben.

Darin ist sich Nahles mit dem Grünen Bundestagsabgeordneten Gerhard Schick aus Mannheim einig. Er warnt davor, einen Mindestlohn zu hoch anzusetzen; dies könnte Arbeitsplätze gefährden. Die Linke, an diesem Mittag durch Michael Schlecht, Mannheimer Bundestagsabgeordneter, vertreten, plädiert für eine Lohnuntergrenze von 10 Euro. "Am Ende der nächsten Legislaturperiode sollen es dann eher 12 Euro sein", stellt Schlecht klar.

Im Vergleich dazu haben die Vertreter von CDU (Thomas Strobl), FDP (Klaus Breil) und CSU (Max Straubinger) einen schweren Stand. Sie argumentieren, es habe sich bewährt, die Lohnfindung "in den Händen der Tarifparteien" zu belassen und plädieren dafür, regionale und branchenspezifische Unterschiede zu akzeptieren. Die schwarz-gelben Kollegen merken aber, dass sie damit bei den Gewerkschaftern im Raum nicht ankommen.

Zuvor hatte bereits IG BCE- Chef Michael Vassiliadis die Forderungen an eine neue Bundesregierung dekliniert. Neben einem flächendeckenden Mindestlohn von 8,50 Euro, sind das: Maßnahmen gegen Alters- und Lohnarmut, Kampf gegen Auswüchse bei der Leiharbeit, Stärkung der Mitbestimmungsrechte und eine Mietpreisbremse. Generell eine "gerechtere Politik anstelle einer einseitigen Sparpolitik". Dazu zählt der DGB die Erhöhung des Spitzensteuersatzes und die Besteuerung großer Vermögen.

Forderungen, die sich in Facetten eher in den Wahlprogrammen von SPD, Grünen und Linken finden. Eine direkte Wahlempfehlung spricht der DGB, spricht auch Vassiliadis nicht aus. Das gibt es seitens der Gewerkschaft seit der Ära Kohl nicht mehr. Man vertraut darauf, dass die Betriebsräte bis zur Bundestagswahl unter ihren Arbeitern für die richtigen Parteien werben.

Die größte Partei im Raum ist ohnehin die Gewerkschaft selbst. Im DGB und seinen acht Einzelgewerkschaften sind gut sechs Millionen Beschäftigte organisiert. Das sind weit mehr als die Parteien Mitglieder haben. Und die Gewerkschafter könnten den Wahlzettel zum Denkzettel machen.

Das sie das überhaupt so unverblümt einräumen, ist bemerkenswert. Das Verhältnis zwischen Gewerkschaften und SPD war seit Gerhard Schröders Agenda-Politik und Franz Münteferings Rente mit 67 vergiftet. Inzwischen hat sich die Schnittmenge wieder vergrößert. Nach Jahren der Entfremdung praktizieren SPD und Gewerkschaften den Schulterschluss. Bewegt haben sich vor allem die Sozialdemokraten. Sie wollen Regelungen der Agenda und daraus folgende Verwerfungen korrigieren. Etwa auch eine Entschärfung der Rente mit 67 - mit flexibleren Übergängen in den Ruhestand.

Kurz: Vor allem die SPD hofft auf die Gewerkschaften. Die Sozialdemokraten müssen in der heißen Wahlkampfphase alles dafür tun, die ihnen zugeneigten Wähler auch zu mobilisieren. Wem die Arbeitnehmer ihre Stimmen geben, ist vor allem bei knappem Wahlausgang bedeutsam. Und dass das Rennen bis zum 22. September noch nicht gelaufen ist, das zeigen bisher alle Umfragen. Fast 60 Prozent der Wähler sind noch unentschlossen - da sind Prognosen auch zwei Wochen vor der Wahl schlicht unmöglich.