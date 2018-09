Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Berlin. Porajmos - das große Verschlingen, heißt in der Sprache der Roma der Völkermord an den Sinti und Roma. Begangen von den Nationalsozialisten, getragen vom deutschen Volk. Mit Vorurteilen und offenem Rassismus wird ihnen auch noch heute begegnet. Aber seit gestern haben die Sinti und Roma ihr Denkmal mitten in Berlin, unweit des Reichstages. Ein Ort der Erinnerung und der Trauer, der Hoffnung und ein "Zeichen gegen die gegenwärtige Diskriminierung", wie es Berlins Bürgermeister, Klaus Wowereit, formulierte.

Die höchsten Repräsentanten der Republik, Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel waren gekommen, um zusammen mit dem Zentralrat der Sinti und Roma und mit den wenigen Überlebenden des Holocausts dieses von dem Israeli Dani Karavan geschaffene Denkmal der Öffentlichkeit zu übergeben. Für den Juden Karavan, dessen Familie in den Gaskammern der Nazis umkam, ist es der "größte Moment in meinem Leben".

Ein großer Moment auch für den Vorsitzenden des Zentralrates, Romani Rose. Er war es, der die Initiative vor über 20 Jahren zu diesem Denkmal ergriffen hatte, der trotz aller Schwierigkeiten und Streitereien nicht "locker ließ", wie Staatsminister Bernd Neumann betonte. Ihm dankte Rose ganz besonders. "Sie haben dieses Denkmal zu Ihrer persönlichen Angelegenheit gemacht".

Und es ist Rose, der bei aller Dankbarkeit über den "Ort der Begegnung", vor einem neuen Rassismus warnt. Dieser richte sich nur vordergründig gegen "unsere Minderheit, tatsächlich aber richte er sich gegen unsere Demokratie und unsere demokratischen Werte. "Hier genügen keine Verbote - die Ächtung jedweder Gewalt muss in der ganzen Gesellschaft Platz greifen", sagte er.

"Jedes einzelne Schicksal erfüllt mich mit Trauer und Scham", bekennt Bundeskanzlerin Merkel. Und sie verweist darauf, dass Sinti und Roma auch heute unter Ausgrenzung und Ablehnung leiden. Sie mahnt, die Würde jedes einzelnen Menschen zu achten, Menschlichkeit walten zu lassen - "das sind wir den Toten und den Überlebenden schuldig". "Und was ist mit den Abgeschobenen? Die wollten auch hier bleiben", ruft einer der Gäste dazwischen. Die Kanzlerin geht nicht darauf ein. Das ist nicht der Tag für politische Debatten.

Aber es ist ein wichtiger Tag für den 75-jährigen Zoni Weisz. Der Niederländer hat als Siebenjähriger überlebt, weil ein "guter Polizist" ihn vom "Zigeunertransport" nach Auschwitz wegzog. Seine Eltern, sein Bruder, seine Schwester waren schon im Viehwagen auf dem Weg in die Gaskammer. Auf dem Podium ringt Weisz um Fassung. Zu sehr schmerzt noch immer dieser Tag im Mai 1944. Das Mahnmal sieht er als "eine Art Wiedergutmachung" und auch, dass der "vergessene Holocaust nicht länger vergessen wird". Aber die rechte Freude will bei ihm nicht aufkommen. "Nichts, fast nichts hat die Gesellschaft daraus gelernt, sonst würde sie jetzt anders miteinander umgehen", ist seine ernüchternde Bilanz. Und dennoch: Das Denkmal sei ein Zeichen der Hoffnung, dass Minderheiten in Sicherheit und Frieden leben könnten. Außerdem: "Wir haben jetzt einen eigenen Ort, um der ermordeten Lieben gedenken zu können". Das taten die Gäste dann schweigend vor den Glastafeln rund um das Denkmal, auf denen die Leidensgeschichte der Sinti und Roma von 1933 bis 1945 dokumentiert ist.