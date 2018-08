Von Bettina Wieselmann, RNZ Stuttgart

Stuttgart. Alles hatten die Fotografen mit der Staatskanzlei abgesprochen, jeden Blickwinkel, jeden Kamerastandort geprobt. Nur damit hat niemand gerechnet: Jetzt, um halb zehn in der Früh, taucht plötzlich eine strahlende Sonne den Schillerplatz in gleißendes Licht, blendet die Fotografen. Hier, im historischen Geviert zwischen Stiftskirche, dem Alten Schloss und dem Justizministerium empfängt Winfried Kretschmann, der nur noch wenige Stunden amtierende Bundesratspräsident, seine Gäste.

Als erster trifft Andreas Voßkuhle ein, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Dann kommt, im schwarzen Audi mit Kennzeichen 0-2 die Kanzlerin. Angela Merkel begrüßt Winfried Kretschá †mann, dann auch den Vertreter ihres Heimatlandes Mecklenburg-Vorpommern. Am Rande wedelt ein Mann mit schwarzgelber Flagge. "Wir sind die Gastgeber. Baden-Württemberg!", klärt er Merkel auf. Derweil steht die Nummer 0-1 im Stau: Bundespräsident Joachim Gauck kommt als letzter der ganz Wichtigen.

Der feierliche ökumenische Gottesdienst stimmt 900 Gäste auf das "Gottesgeschenk" der deutschen Einheit ein. Baden-Württembergs Ministerpräsident wird ihn später als "wunderbar" bezeichnen. Lothar de Maizière, der erste und letzte demokratisch gewählte Ministerpräsident der DDR, dagegen hätte es gern zukunftsfroher gehabt: "Zuviel protestantisches Jammertal."

Ausgesprochen fröhlich gelingt die Inszenierung des gut einstündigen Festaktes in der Liederhalle: Tänzer, Rapper und ein emotionaler, witziger Zusammenschnitt der Bilder der Wende werden gezeigt. Vor allem aber scheint die Vielfalt der 16 Bundesländer auf, mit selbstbewussten, aber nicht überheblichen Gastgebern: "Was wir in Baden-Württemberg nicht haben, erfinden wir einfach" - die Köpfe von Bosch, Einstein, Daimler erscheinen. Ein Kehrwochenschild auch.

Kretschmann erhält viel Beifall, als er auffordert, das Motto dieses 3. Oktobers - "Zusammen einzigartig" - nicht nur an Feiertagen zu beschwören, sondern im politischen Alltag umzusetzen: Die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen im Rahmen einer dritten Föderalismuskommission stehe "bald unweigerlich" auf der Tagesordnung. "Und lassen Sie uns dabei das zu beackernde Feld nicht zu eng und kleinmütig abstecken."

Gleich drei Themenkomplexe nimmt sich danach Bundespräsident Gauck in seiner ersten Einheitsfestrede vor: So fordert er von der künftigen Bundesregierung mehr Einsatz in einer Welt voller Krisen und Umbrüche. "Unser Land ist keine Insel", sagt Gauck. Deutschland müsse sich stärker an der Lösung politischer, wirtschaftlicher und militärischer Konflikte beteiligen. Ausdrücklich wendet sich Gauck an die neugewählten Bundestagsabgeordneten, die Herausforderung anzunehmen, "die Freiheit in der Freiheit zu gestalten. Ich wünsche Ihnen Leidenschaft, Ehrgeiz und Achtsamkeit." Eine konkrete Anwendung sieht das Staatsoberhaupt, wenn es um die gefährdete Privatsphäre geht. Es brauche auch Gesetze, denn der Datenschutz sei so wichtig wie der Umweltschutz. "Wir sind konfrontiert mit einer Realität, die wir bis dahin für unvorstellbar hielten."

Zudem müssten Merkel und ihre Mitstreiter die Folgen der alternden Gesellschaft meistern, sagt der 73-jährige Gauck. Die Politik habe sich zwar auf den Weg gemacht. "Aber sie bewegt sich nicht immer schnell genug." Der Krippenausbau und die Verbesserung der Pflegesysteme gingen zu langsam voran. Die Einwanderungspolitik müsse moderner werden. Gauck erinnert auch an die Ohnmacht in der DDR und den Freiheitswillen der Ostdeutschen. Für ihn selbst sei die deutsche Wiedervereinigung und der Weg dorthin die beglückendste Zeit seines Lebens gewesen.

Kretschmann bezeichnet die Wende als "historischen Glücksfall". Er erinnert an Trennungen mit bislang weniger glücklichem Ausgang wie die Grenze zwischen Nord- und Südkorea oder die zwischen Israel und den Palästinensergebieten. "Das sind Mauern, die mich immer wieder an die ehemalige in unserer Republik erinnern. Ich bin aber auch hier überzeugt: Keine Mauer hat auf Dauer Bestand."