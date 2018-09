Speyer/Ludwigshafen. Bei einem Feuer auf einem Campingplatz am Steinhäuserwühlsee in Speyer ist am Montagnachmittag Schaden von 100.000 Euro entstanden. Ein Mann hatte Grünabfälle verbrannt und durch Funken einen Wohnwagen in Brand gesetzt, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Der Wohnwagen sei komplett zerstört worden, zwei weitere wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand. (dpa/lrs)