Von Alexander Albrecht

Mannheim. Dunkle Wolken hängen gestern Mittag über der Mannheimer Innenstadt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der Himmel seine Schleusen öffnet. Wieder mal. Das Wetter ist das große Thema beim Turnfest. Bei der Eröffnung am Samstag haben sich die Besucher aus ganz Deutschland noch fast einen Sonnenbrand geholt, tags drauf sind sie klatschnass geworden.

Der Pfingstmontag war so wechselhaft wie die Stimmung bei Gastronomen und Besuchern auf der Turnfestmeile. Und wie sie auch gestern ist. Die Meile zieht sich von der Augustaanlage bis zum Friedrichsplatz mit der Bühne am Wasserturm. Sie ist Treffpunkt, Partystation, Anlauf- und Verpflegungsstelle - hier schlägt das Herz des Turnfests.

"Es ist schade für die Sportler, Besucher und natürlich auch für uns. Das Turnfest ist doch nur alle vier Jahre", sagt Claudia Ellenbrock. Sie steht in einem Zelt namens "Almschänke", wo es Bier und Spirituosen gibt. Die Kundschaft lässt auf sich warten. "Bis jetzt ist es ruhig, aber das ist normal zu dieser Zeit. Später ist mehr los", hofft Ellenbrock auf weniger Regen, mehr Sonne und bessere Umsätze.

"Am Samstag hat sich hier noch eine lange Schlange gebildet, sonntags war es eine Katastrophe", berichtet Volkan Yalmanc, der einen Bowle-Stand betreibt. Klagen will er aber nicht. "Insgesamt ist es okay". Und abgesehen davon: "Für den Regen kann ja niemand etwas." Den Satz hört man gestern noch öfter, und es schwingt immer auch ein Funken Zweckoptimismus mit. Einer, der sogar ein klein wenig von den vergleichsweise niedrigen Temperaturen profitiert, ist Christian Wurth. Er hat die Ladefläche seiner Piaggio Ape zu einer mobilen Espressobar umgebaut. Der Kleintransporter ist ein echter Blickfang. "Ich habe auch bei schlechtem Wetter gute Laune", sagt Wurth. "Begünstigend kommt dazu, dass die Leute mehr Kaffee trinken, wenn die Temperaturen sinken", freut er sich.

Davon hat die Betreiberin eines anderen Stands mit (kalten) alkoholischen Getränken nichts. "Es ist alles ein bisschen zäh angelaufen", sagt die Frau, die anonym bleiben will. Mehr als 5000 Euro müsse ihr Geschäft für die Turnfestwoche an die Veranstalter überweisen. "Das holen wir nie und nimmer rein", meint sie enttäuscht. Resignation ist bei den Besuchern der Festmeile dagegen nicht zu spüren. "Dit ist doch janz schön hier, wa", sagt Turner Harry Rudolph aus der Bundeshauptstadt mit unverwechselbarer Berliner Schnauze. Seit drei Tagen in Mannheim zu Gast, ist er dem Charme der Kurpfalz erlegen. Der Stuttgarter Sportfreundin nebenan gefällt's zwar auch. "Aber ansonschte isch älles a bissle mickrich", meint sie und macht noch ein Bild von ihrer Vereinskameradin, die am Modell Nummer eins von Carl Benz posiert.

Popcorn und Pommes, Crêpe und Currywurst - tatsächlich unterscheidet sich das Angebot in den weißen Zelten mit den spitzen Dächern zunächst nicht von anderen Großveranstaltungen. Wenn man allerdings weiter in Richtung des Friedrichsplatzes schlendert, kommt richtig Leben auf die Festmeile. Dort befinden sich die Mitmachaktionen. Junge Turner stellen sich dem Handstand-TÜV, balancieren auf einem Pfälzer Weinfass oder wagen sich an den Alla-Hopp-Test mit einem Wasserturm-Puzzle. Auf der sogenannten Magnetbühne in der Jugendstilanlage tanzt gerade eine Mädchen-Gruppe aus Chemnitz. Der Platz davor ist halb leer, er füllt sich erst gestern Abend beim Konzert von "The Busters". Zuvor hat es nachmittags geregnet, und auch die Sonne zeigte sich für kurze Zeit. Stimmung und Wetter bleiben wechselhaft.