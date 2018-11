Heilbronn. Für einen Mord auf offener Straße muss eine 34-jährige Frau aus Heilbronn für zehn Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Heilbronn sah es in seinem Urteil am Freitag als erwiesen an, dass die Frau am Abend des 14. Januar in der Innenstadt ihr 62 Jahre altes Opfer mit mindestens vier Schüssen erschossen hat. Die Richter sahen von einer lebenslangen Freiheitsstrafe ab, weil die Frau über rund 15 Jahre hinweg von dem Mann sexuell erniedrigt, finanziell erpresst und bedroht wurde. Der 39 Jahre alte Ehemann der Täterin muss wegen Beihilfe zum Totschlag vier Jahre in Haft. Das Opfer hinterlässt eine Ehefrau und vier Kinder. (dpa/lsw)