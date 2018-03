Mannheim. Die Finanzierung der Popakademie in Mannheim muss neu geregelt werden. Ende dieses Jahres verabschiedet sich der Musikkonzern Universal Music wie geplant als Gesellschafter. Ende 2012 will sich auch eine Gruppe von Mannheimer Unternehmen zurückziehen. «Wir hoffen, eine gute Lösung zu finden», sagte eine Sprecherin der Stadt. Es sei schon eine besondere Situation, dass sich private Gesellschafter so lange für eine Hochschule engagierten.

Es gebe eine gute Partnerschaft zwischen Stadt und Land bei der Finanzierung der Popakademie, sagte ein Sprecher des Wissenschaftsministeriums. Mit allen Partnern werde im kommenden Jahr über die Finanzierung ab 2013 entschieden. Die Popakademie wird aktuell noch von sechs Gesellschaftern getragen. Den größten Anteil steuern Stadt und Land bei. Nach dem Ausstieg von Universal bleiben außerdem der SWR, die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) und die Unternehmensgruppe als Gesellschafter übrig.

Baden-Württemberg will seinen Zuschuss zu den Betriebskosten laut Haushaltsplanentwurf 2012 um 375.000 Euro auf 1,5 Millionen Euro erhöhen. Das Land hatte angekündigt, seinen Anteil ab 2010 schrittweise um insgesamt 500.000 Euro zu steigern. Die Stadt plant ähnlich wie in diesem Jahr 600.000 Euro ein. Der Ausstieg von Universal habe keine Auswirkungen, sagte die Sprecherin. Die Folgen des Rückzugs ließen sich noch nicht beziffern. (dpa/lsw)