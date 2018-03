Altlußheim. Ein Feuer in einer Lagerhalle in Altlußheim hat in der Nacht zum Montag großen Sachschaden verursacht. In der zum Teil als Werkstatt benutzten Halle sollen nach Polizeiangaben Autos und Motorräder im Wert von rund 200.000 Euro gestanden haben. Wie hoch der zusätzliche Schaden in der Halle ist, war wie die Brandursache zunächst unklar. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. (dpa/lsw)