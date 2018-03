Wiesloch. Im Fall des Brandes, der am Samstag im Psychiatrischen Zentrum in Wiesloch ausgebrochen war, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen Brandstiftung. Laut Polizei-Pressesprecher Harald Kurzer deuten erste Ermittlungen an der Stelle im Patientenzimmer, an der das Feuer ausbrach, darauf hin. Ob es allerdings fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung war, könne man zurzeit noch nicht sagen, so Kurzer. Die Ermittlungen dauerten an, gestalteten sich aber unter anderem auch deswegen schwierig, weil es eine offene Station sei, zu der sowohl Mitarbeiter und Patienten als auch Besucher Zutritt hätten.

Der Brand war am vergangenen Samstag um 18 Uhr in einem Patientenzimmer des PZN entdeckt worden. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Schadenshöhe ist bisher noch nicht bekannt. (rnz)