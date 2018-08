Von Alexander Albrecht

Walldorf. Kaum ein Tag vergeht, an dem im "Fall Henri" nicht eine neue Nuance hinzukommt. Unter dem Titel "Henri sollte für sein und das Wohl aller nicht auf das Gymnasium gehen" haben am Donnerstagabend auch die Gegner des Schulversuchs eine Internet-Petition lanciert - so wie die Befürworter auf dem Portal www.change.org und ebenfalls an Kultusminister Andreas Stoch (SPD) gerichtet.

Initiator ist Raphael Fritz, ein früherer Schüler des Walldorfer Gymnasiums. Henri brauche eine gezielte Unterstützung, die er nur auf einer Förderschule mit ausgebildeten Lehrkräften erhalten könne, argumentiert er. Fritz verweist auf seinen Bruder, der zu 80 Prozent schwerbehindert sei. "Erst nachdem er auf eine Sonderschule gegangen ist, konnte er wahre Freundschaften zu Gleichaltrigen knüpfen", schreibt der Organisator der Kampagne.

Sein Bruder habe auf dieser Schulart viele Dinge gelernt, die ihm heute dabei helfen würden, sich im Leben zurechtzufinden: Verkehrsmittel zu nutzen, mit dem Computer umzugehen oder Kochen. "Höhere Mathematik, Physik oder Lyrik hätten ihn nicht auf sein Leben vorbereitet", so Raphael Fritz.

Henri werde auf einem Gymnasium immer zu den Schlechtesten gehören und sich nie behaupten können. Fritz bittet darum, "menschlich zu denken". Abgesehen vom Wohl des elfjährigen Jungen mit Down Syndrom sei es kaum zumutbar, eine Gymnasialklasse mit 30 Schülern wegen eines Kindes zu benachteiligen. Fritz' Aufruf hatten bis gestern Abend rund 500 Menschen unterzeichnet, schon mehr als 18.000 Unterschriften zählt die Petition, die für Henris Aufnahme am Walldorfer Gymnasium wirbt.

Doch die Schule lehnt den Versuch bislang ab. Es werden dort zwar körperlich, aber keine geistig behinderten Kinder unterrichtet. Für eine weiterführende Inklusion gebe es nicht die nötigen Rahmenbedingungen, so das Argument der Schul- und der Lehrerkonferenz des Gymnasiums. Inzwischen hat sich im Auftrag des Kultusministeriums das Staatliche Schulamt in Mannheim des "Falls Henri" angenommen. Die Behörde will nun mit anderen Schulleitern in Walldorf, Sonderpädagogen und dem Rhein-Neckar-Kreis nach einer Lösung fahnden. Diese sogenannten Bildungswegekonferenzen sollen Vorschläge machen, die anschließend Henris Eltern unterbreitet werden. Dabei spielen neben pädagogischen Gesichtspunkten auch die Kosten eine Rolle.

"Eines ist klar: Es wird ein Angebot für eine sonderpädagogische und für eine allgemeinbildende Schule geben. Die Eltern müssen diese Wahlfreiheit haben", sagte Schulamtschef Hartwig Weik der RNZ. Zumal der die Städte Heidelberg, Mannheim, den Rhein-Neckar- und den Neckar-Odenwald-Kreis umfassende Schulamtsbezirk eine Schwerpunktregion für inklusive Beschulung ist. Ergebnisse werden wegen der fehlenden Erreichbarkeit von Schulleitern wohl erst nach den Osterferien vorliegen. Ob das Walldorfer Gymnasium trotz seiner ablehnenden Haltung wieder ins Spiel kommt, ist unklar.

Henri würde an einer allgemeinbildenden Schule "zieldifferenziert", also nach eigenen Zielen unterrichtet werden. "Die können, müssen aber nicht mit denen der Klasse übereinstimmen", sagte Weik. Falls Henris Eltern die Angebote ablehnen, will Kultusminister Stoch die Angelegenheit klären. Henris Mutter Kirsten Ehrhardt hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ihr Sohn nach den Sommerferien das Gymnasium besuchen darf. "Wir denken derzeit nicht über Alternativen nach", sagte sie vor wenigen Tagen. Ein Sprecher Stochs schränkte allerdings ein: "Eltern können nicht bestimmen, an welche konkrete Schule ihr Kind gehen soll". Es müsste vielmehr mit ihnen eine "tragfähige Lösung" gefunden werden. In erster Linie gehe es um das Wohl des Kindes.

Info: Mittlerweile gibt es auf www.change.org drei Online-Petitionen, die sich mit dem "Fall Henri" befassen.

Petition: "Henri will mit seinen Freunden aufs Gymnasium gehen"

Petition: "Henri sollte für sein und das Wohl aller nicht auf das Gymnasium gehen"

Petition: "Erhalten Sie das Gymnasium als Schule mit zielgleicher Inklusion"