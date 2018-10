Von Peter Wiest

Rhein-Neckar. "Was wir machen, das ist Kultur - nichts anderes. Und auch und gerade diese Form von Kultur trägt dazu bei, dass die hiesige Region attraktiv ist und immer noch attraktiver wird. Insofern ist unsere Arbeit nicht zuletzt auch ein Marketing- und ein Wirtschaftsfaktor, mit dem die ganze Metropolregion punkten kann." Melanie Köhler und Felix Grädler haben ein gesundes Selbstbewusstsein - und das nicht ohne Grund. In den Mannheimer Club "Rude7" und die Heidelberger Halle02, wo sie tätig sind, zieht es bei Veranstaltungen seit Jahren die Menschen zu Hunderten. Die Häuser sind bekannt für ihre "Event-Kultur" nicht nur in der Szene selbst, sondern auch darüber hinaus - genau wie zahlreiche andere Clubs, aber auch kleinere Kneipen mit regelmäßigem Livemusikangebot sowie nicht zuletzt auch regional und international agierende Veranstalter aus dem Rhein-Neckar-Gebiet.

Eine Lobby haben sie alle allerdings bisher kaum, zumal so etwas wie eine offizielle Standesvertretung fehlt, mit der sie nach außen gemeinsam auftreten und ihre Interessen vertreten könnten. Und genau das soll sich jetzt ändern: Mit der Gründung des neuen Vereins "EventKultur Rhein-Neckar".

Gemeinsam mit Kai Kemper vom BLiM Mannheim, einer Marketing- und Kommunikationsagentur, und Robin Ebinger von der Eventagentur Cosmopop in Ludwigshafen bilden Melanie Köhler und Felix Grädler den Vorstand des neuen Vereins. Im erweiterten Vorstandsgremium sind zudem Timo Kumpf von der Agentur "Karakter" live in Wald-Michelbach, Matthias Mantel von BB-Promotion Mannheim, Nils Max von der Mannheimer Popakademie, Kayed Sagalla vom Kunst- und Kulturverein "Addictz" in Mannheim und Ingrid Wolschin vom Heidelberger Karlstorbahnhof. Insgesamt haben sich bisher 40 Gründungsmitglieder aus der Region zusammengeschlossen; weitere Anfragen liegen bereits vor, wie es heißt.

Dass die Gründung dieses regionalen Verbandes der Eventkultur-Schaffenden schon lange überfällig war, empfinden sie alle so. "Man kann einfach viel mehr erreichen, wenn man mit einer Stimme spricht", sagt Melanie Köhler, "so ist es zum Beispiel generell leichter, an Informationen zu kommen; so hat man ganz andere Möglichkeiten, öffentlich aufzutreten und sich Gehör zu verschaffen - und auch wenn es mal darum geht, Fördermittel zu akquirieren, hat ein Verein natürlich ganz andere Möglichkeiten". Schon lange ein Dorn im Auge ist den Vereinsmitgliedern, dass so genannte "Hochkultur" wie beispielsweise Theaterspielstätten stark subventioniert wird, während das, das, was sie machen und oft als "Subkultur" eingestuft wird, dagegen weniger oder gar keine öffentliche Zuschüsse erhält. "Auch da sollte sich vielleicht mal was tun".

Die erste richtig große "Baustelle" allerdings, die es vom Verein aus zu bearbeiten gilt, sind die von der Musik-Verwertungsgesellschaft Gema angekündigten neuen Gebühren-Tarife, durch die sich viele Clubs in ihrer Existenz bedroht sehen. Sollte die Gema ihre Tarife tatsächlich wie vorgesehen erhöhen, hätte dies für Veranstalter und Club-Betreiber Mehrkosten von teilweise bis zu 1000 (!) Prozent zur Folge, sagt Felix Grädler. "Ändert sich an dieser Situation nichts, sind die Clubs gezwungen, die Mehrkosten an die Besucher weiterzugeben, da sie von den Spielstättenbetreibern nicht kompensiert werden". Dies könne sogar die Schließung einzelner Clubs zur Folge haben, sagt Grädler.

Deshalb wird der neue Verein auch teilnehmen an nationalen Gema-Aktionsbündnissen, kündigen die beiden Vorstandsmitglieder an. Aktiv sein werde man zudem auch im neu gegründeten Bundesverband für Musikspielstätten "LiveKomm". Und national präsentieren will sich "EventKultur Rhein-Neckar" erstmals beim Reeperbahnkongress im September in Hamburg, dem Branchentreffen der Musikwirtschaft.

Bis dahin, da sind sich Melanie Köhler und Felix Grädler sicher, wird der neue Verein noch weit mehr Mitglieder haben. Das Interesse zumindest ist groß, haben sie festgestellt. Man sieht", so Felix Grädler, "dass die Gründung eines solchen Verbands in der Tat überfällig war".

Fi Info: www.eventkultur-mrn.de.