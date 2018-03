Trotz der angekündigten Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie wollen die Arbeitgeber in der dritten Verhandlungsrunde kein verbessertes Angebot vorlegen. Die IG Metall reagierte mit weiteren Warnstreiks. Foto: Patrick Seeger/dpa

Stuttgart. (dpa) Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie hat es am Donnerstag erste Warnstreiks im Südwesten gegeben. Bereits in der Nachtschicht legten die ersten Beschäftigten die Arbeit nieder - darunter Mitarbeiter in Daimlers größtem Produktionswerk Sindelfingen und bei EvoBus in Ulm. "Nach dem erfolgreichen Auftakt in der Nacht werden wir heute noch deutlich nachlegen", sagte IG-Metall-Sprecher Kai Bliesener am Donnerstagmorgen. Die Gewerkschaft erwartet 20 000 Warnstreikende aus über 50 Betrieben. "Es wird Großkundgebungen bei Daimler in Sindelfingen und bei Porsche in Zuffenhausen geben."

Die IG Metall fordert für die 740 000 Beschäftigten im Südwesten 5,5 Prozent mehr Lohn. Südwestmetall bietet für die 740 000 Beschäftigten in Baden-Württemberg 2,3 Prozent mehr Lohn für 13 Monate, wobei Mai und Juni Nullmonate sein sollen. Am kommenden Dienstag will die Gewerkschaft ihre Warnstreiks fortsetzen. Im Fokus stehen dann die Automobilzulieferer und der Maschinenbau.

Auch in Hessen und Rheinland-Pfalz beginnen heute weitere Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. So sind etwa bei Volvo in Trier ab 8.30 Uhr und bei der HAG in Ginsheim-Gustavsburg (Kreis Groß-Gerau) ab 9.15 Uhr laut Gewerkschaftsangaben jeweils etwa 400 Mitarbeiter zum Streik aufgefordert. Die Gewerkschaft verlangt für die bundesweit rund 3,7 Millionen Beschäftigten der Branche 5,5 Prozent mehr Geld. Ein erstes Angebot der Arbeitgeber hatte sie abgelehnt. Im Tarifgebiet Mitte sind rund 415 000 Beschäftigte betroffen.

Bereits in der Nacht zum 1. Mai - direkt nach dem Ende der Friedenspflicht - hatten rund 500 Beschäftigte beim Weißblechhersteller ThyssenKrupp Rasselstein in Andernach in Rheinland-Pfalz die Arbeit für etwa eine Stunde niedergelegt. Auch beim Autozulieferer Norma in Hanau bei Frankfurt/Main war es zu einem Warnstreik mit rund 80 Teilnehmern gekommen.