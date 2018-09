Elli und Fred sind ein Paar in Sachen Deutsches Turnfest. Sie rühren kräftig die Werbetrommel, damit Tausende in der Pfingstferienwoche nicht nur zuschauen. Foto: vaf

Von Gaby Booth

Mannheim. Wenn Elisabeth Seitz, genannt Elli, an den Monat Mai denkt, freut sie sich riesig. Die Kunstturnerin aus Altlußheim ist Botschafterin des Internationalen Deutschen Turnfestes, das vom 18. bis 25. Mai in der Metropolregion stattfindet. Zusammen mit Maskottchen Fred wirbt die zehnfache Deutsche Meisterin im Gerätturnen und Olympiateilnehmerin von London schon kräftig für dieses Ereignis und natürlich für den Sport, nicht nur ihren. Denn: In der Pfingstferienwoche kann jeder kann mitmachen, für alle Altersgruppen ist etwas dabei, "Breitensport steht neben Hochleistungssport - Diese Kombination ist einfach einmalig," setzt die junge Sportlerin, die für die TG Mannheim antritt, auf möglichst großes Publikum.

Erstmals wird das Turnfest in einer ganzen Region veranstaltet. Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen, kleinere Kommunem und zahlreiche Sportvereine treten gemeinsam als Gastgeber auf, das wird noch ein gewaltiger organisatorischer Kraftakt. Insbesondere auch für die Mannheimer Ausstellungsgesellschaft, die auf dem Maimarktgelände quasi einen Turnfestplatz auf die Beine stellt. Und das unmittelbar nach der Maimarktmesse. Die Ausstellungshallen bleiben stehen, die ganze Infrastruktur mit Strom- und Wasserversorgung ebenso. Denn hier werden die Meisterschaften der Damen und Herren im Geräteturnen aller olympischen Disziplinen ausgetragen. Trampolinturnen und Rhythmische Sportgymnastik kündigen sich zudem als Publikumsmagnete an.

Heinrich Clausen, Geschäftsführer des Turnfest-Organisationskomitees, erläuterte gestern im Beisein von Maimarktchefin Stefany Goschmann, was den Reiz des Turnfestes ausmacht. "Wir führen auf dem Gelände eine große Zahl von Veranstaltungen durch". Neben dem über mehrere Zelthallen hinweg eingerichteten "Kinderturnland" laden die Gymnastikwelt und der Club der jungen Turner "Tuju" ein. In der Maimarkthalle werden an jedem Tag der Woche Finalwettbewerbe um Deutsche Meisterschaften geboten.

"Elli ist überall beliebt und eine sympathische Athletin. Wir freuen uns, dass sie das Turnfest begleitet", so Clausen. Als Turnfestbotschafterin will die Turnerin ihre wachsende Fangemeinde und die Menschen der Region zum Zuschauen und zum Mitmachen animieren.