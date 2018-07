Rhein-Neckar. (alb/seb/dpa) Wer den besonders seltenen Eiswein ernten will, darf keine Frostbeule sein. Nur in frostig kalten Winternächten lassen sich die Trauben für den süßen Tropfen lesen. Bis Weihnachten sind es zwar noch ein paar Tage hin, aber im Weingut Bös in Malsch war bereits am Wochenende Bescherung. Sechs Reihen Spätburgunder-Trauben wurden eingepackt und am Samstagabend im Kraichgau abgeerntet.

"Der Mut ist belohnt worden", freute sich Rüdiger Bös. Bei minus elf Grad hat er 400 Liter Eiswein gelesen, der Bös zufolge 173 Grad Öchsle ausweis. Noch um 18 Uhr stand die Eisweinlese auf der Kippe. "Wir hatten genau minus fünf Grad - aber dann ist es durch die angekündigte Kaltwetterfront richtig kalt geworden", berichtete Bös.

Um 20 Uhr begannen er und seine Helfer mit der Ernte. Um Eiswein lesen zu können, muss es mindestens minus sieben Grad haben, die Trauben sind dann vollständig gefroren. So werden sie auf der Kelter gepresst. Es bildet sich daraufhin ein regelrechter Eispanzer, aus dem dann hochkonzentrierter Traubensaft herausrinnt. Die Weine sind komplex, sehr süß und fruchtig. "Wir probieren es am Donnerstagmorgen mit Scheureben", sagte Jürgen Bender, Geschäftsführer des Winzerkellers Wiesloch. Laut Wetterbericht soll es in der Nacht davor acht bis zehn Grad unter Null haben. Wenn alles klappt, könnte man ebenfalls rund 400 Liter Eiswein ernten. "Es ist wie ein Lotteriespiel: Entweder es geht gut oder es geht schief", so Bender zur Ausgangslage.

Mit Rüdiger Bös freuten sich am Wochenende auch die Winzer in Rheinland-Pfalz und Hessen. "Wir hatten zweistellige Minusgrade, das sind perfekte Bedingungen für Eiswein", sagte der Sprecher des Deutschen Weininstituts in Mainz, Ernst Büscher. Nach seiner Einschätzung rückten in den Nächten zum Samstag und zum Sonntag Winzer in fast allen Weinbauregionen der beiden Bundesländer aus, um gefrorene Trauben für die Spezialität zu lesen. "Bei diesen Temperaturen wird es ganz hochwertige Eisweine geben", meinte Büscher. Dazu trage auch der "extrem gute Gesundheitszustand" der Beeren bei.

Eine erfolgreiche Ernte meldete beispielsweise das Weingut Jakob Schneider aus Niederhauen an der Nahe (Kreis Bad Kreuznach). Die 20 Helfer ernteten dort bei Temperaturen von minus zehn Grad rund 40 Prozent der durch Folien geschützten Rieslingtrauben. Ergebnis: Rund 220 Liter Eiswein mit einem Mostgewicht von 170 Grad Öchsle sowie rund 200 Liter mit 150 Grad Öchsle.