Von Timo Teufert

Eigentlich hätten die Geschäfte beim letzten verkaufsoffenen Sonntag in Heidelberg am 4. November geschlossen bleiben müssen. So sieht es zumindest Regierungspräsidentin Nicolette Kressl (SPD), die damit der Sichtweise der Gewerkschaft Verdi folgt. Die Fotoausstellung des "Enjoy Jazz"-Festivals in Schaufenstern von Heidelberger Einzelhändlern reiche als Anlass - der gesetzlich zwingend erforderlich ist - für die Genehmigung eines verkaufsoffenen Sonntags nicht aus. Vielmehr müsse eine konkrete örtliche Veranstaltung mit einem außerordentlich großen Publikumsinteresse stattfinden.

Die Gewerkschaft hatte im Oktober die Stadt Heidelberg scharf angegriffen: Sie hielt die rechtliche Begründung für den Sonntagsverkauf für falsch und warf sogar die Frage auf, ob ein entsprechender Gemeinderatsbeschluss durch "Täuschungen" zustande gekommen sei. Denn in der Beschlussvorlage vom Februar 2012 hatte die Verwaltung angeführt, dass es am 4. November drei Anlässe gebe, die eine Sonntagsöffnung erlauben würden: den Martinsumzug sowie "Enjoy Jazz" und das "Internationale Filmfestival". Das Filmfestival begann allerdings erst vier Tage später, der Martinsumzug fand eine Woche später statt und an jenem Sonntag gab es kein "Enjoy Jazz"-Konzert in Heidelberg.

Der zuständige Bürgermeister Wolfgang Erichson (Grüne) gab zwar zu, dass bei der Formulierung der Vorlage ein Fehler passiert sei, wies den Vorwurf der Täuschung aber zurück. "An der rechtlichen Zulässigkeit der Festsetzung ändert dies nichts", so Erichson. Denn allein schon "Enjoy Jazz" rechtfertige den verkaufsoffenen Sonntag. "Dabei spielt es keine Rolle, ob innerhalb des Festivals eine Veranstaltung konkret an diesem Tag in Heidelberg stattfindet, denn das Gesamtfestival ist als eine solche Veranstaltung zu werten." Diese Sichtweise teilt Kressl als Präsidentin der Aufsichtsbehörde der Stadt nicht. Weil an diesem Tag kein Konzert stattgefunden habe, sei nur die Fotoausstellung in den Schaufenstern als Begründung für die Genehmigung herangezogen worden. Dabei handle es sich aber in erster Linie um eine Werbeveranstaltung für das Festival. Der Einkaufssonntag sei deshalb durch das Ladenöffnungsgesetz nicht gedeckt. "Unabhängig davon wäre die Fotoausstellung allein wohl nicht geeignet gewesen, gerade am letzten Festivaltag noch einen beträchtlichen Besucherstrom anzuziehen", so Kressl. Ohne "konkrete örtliche Veranstaltungen mit einem außerordentlich großen Publikumsinteresse" dürfe aber ein Sonntagsverkauf nicht zugelassen werden. "Ich habe die Stadt Heidelberg gebeten, dies in Zukunft zu beachten", schreibt Kressl.

Die Gewerkschaft begrüßt die Entscheidung: "Wir freuen uns, dass das Regierungspräsidium unserer Rechtsauffassung gefolgt ist", so Sabine Möller, bei Verdi zuständig für den Handel. Sie hofft, dass das Urteil aus Karlsruhe dazu führt, "dass Stadt und Gemeinderat künftig aufmerksamer mit dem Thema umgehen". Grundsätzlich lehnt die Gewerkschaft verkaufsoffene Sonntage ab.