Von Johannes Nitschmann, RNZ Düsseldorf

Solingen. Mevlüde Genç trägt ein schulterlanges braunes Kopftuch. Vom Sofa in dem akkurat aufgeräumten Wohnzimmer wandern ihre Augen immer wieder zu einem kleinen Monitor, der über dem modernen Flachbildschirm hängt. Dort flimmern die Bilder einer Überwachungskamera, die Tag und Nacht den durch ein schweres Stahltor gesicherten Eingang eines graufassadigen Solinger Mehrfamilienhauses im Blick hat - und unwillkürlich an die Nacht des 29. Mai 1993 erinnert, in der die tiefgläubige Muslima bei einem fremdenfeindlichen Brandanschlag auf ihr Solinger Haus zwei Töchter, zwei Enkelkinder und eine Nichte verloren hat.

Die Gençs empfinden die flimmernde Videokamera in ihrem Alltag nicht als Belästigung, sondern als Schutz und "ein Fenster nach draußen", wie die elffache Großmutter sagt. Mevlüde Genç kommt gerade vom Arzt, als wir sie in ihrer Solinger Wohnung treffen. Die 70-jährige hat eine Nierenbeckenentzündung. Von den starken Medikamenten ist die Haut ihrer Hände arg angegriffen. Zum Schutz trägt sie weiße Handschuhe. Leid und Leiden prägen ihr Leben. Sie hätte allen Grund Deutschland und die Deutschen zu hassen. Stattdessen hat die gebürtige Türkin 1995 - zwei Jahre nach dem Brandanschlag - demonstrativ die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und bei der letzten Bundesversammlung als Wahlfrau der CDU, Joachim Gauck zum Bundespräsidenten mitgewählt.

"Ich lebe in Deutschland, also will ich Deutsche sein", sagt Frau Genç. "Der deutsche Staat war immer für mich da." Sie sei dankbar, dass ihre Familie hier ihr Brot verdient habe. Ihr 69-jähriger Ehemann Durmus gehörte zur ersten Gastarbeitergeneration. Auf der Recklinghäuser Zeche "König Ludwig" fuhr er jahrelang als Bergmann unter Tage, ehe er in Solingen eine körperlich leichtere Arbeit fand. Mevlüde Genç kam im Alter von 27 Jahren nach Deutschland. Sie habe sich hier an das Leben sehr gewöhnt, versichert sie. "Heute könnte ich in der Türkei gar nicht so leben, wie ich hier lebe." Inzwischen hat sie elf Enkelkinder im Alter zwischen sieben Monaten und 22 Jahren. Die Tatnacht bleibt für die Großmutter in Gesprächen mit dem Nachwuchs tabu. "Ich will meine Enkel nicht belasten und in ihren schulischen Leistungen beeinflussen."

An der Stelle des abgebrannten Hauses in der Unteren Wernerstraße 81 wachsen heute Kastanienbäume, fünf Bäume für fünf Mordopfer. Aus Respekt vor den Opfern wird hier nicht mehr gebaut. Mit Hilfe von Spenden- und Versicherungsgeldern hat die türkische Großfamilie zwischenzeitlich am Rande der Solinger Innenstadt ein vierstöckiges Haus bezogen. Im Wohnzimmer der Gençs steht ein weißes Holzregal mit persönlichen Auszeichnungen: "Mutter des Jahres 2012". Daneben eine Foto-Galerie deutscher und türkischer Spitzenpolitiker, die sich nach dem fremdenfeindlichen Anschlag fürsorglich um die Familie kümmerten. Ein enger Freund der Familie wurde der damalige NRW-Ministerpräsident und spätere Bundespräsident Johannes Rau, der nach dem Anschlag zunächst überlegte, alle politischen Ämter niederzulegen. Man glaubt es kaum: Aus Resignation gegenüber dem wachsenden Rechtsextremismus.

Zum 20. Jahrestag dieses feigen Verbrechens gerät die Familie der Opfer jetzt erneut ins mediale Rampenlicht. Dafür zeigt Frau Genç durchaus Verständnis. "Ich denke, dieser Anschlag ist ein Eintrag in die Geschichte dieses Landes. Generell finde ich gut, dass das Interesse groß ist."

Nach langjährigen Jugendstrafen sind die vier Täter heute längst wieder in Freiheit. "Nie" hätten sie versucht, Kontakt zur Familie ihrer Opfer aufzunehmen, berichtet Frau Genç (siehe Interview). "Es gab keinen Versuch, Reue zu zeigen oder sich bei uns zu entschuldigen." Dennoch empfindet die bekennende Muslima gegenüber den Mördern, die sich in der Tatnacht vom "Hass auf die Kanaken" befeuert fühlten, keinerlei Rachegedanken. "Der Islam ist die Religion der Barmherzigkeit. Ich wünsche mir, dass Gott den Tätern vergibt. Wenn Gott vergibt, dann werden die Menschen auch vergeben."