Karlsruhe/Aalen. (lsw/rnz) Bei etlichen Unfällen auf spiegelglatten Straßen in Baden-Württemberg hat es seit Donnerstagabend einen Toten und zahlreiche Verletzte gegeben. Im Ostalbkreis starb ein 78-Jähriger beim Zusammenprall mit einem Bus. Allein im Landkreis Karlsruhe kam es nach Angaben der Polizei bis zum frühen Freitagmorgen zu 48 Unfällen aufgrund von Regen und Glatteis. Dabei wurden nach ersten Angaben zehn Menschen zum Teil schwer verletzt. Es entstand ein Schaden von mehr als 150.000 Euro. In Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis meldete sie Polizei am Morgen insgesamt sieben witterungsbedingte Unfälle mit einem Sachschaden von rund 20.000 Euro. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Beim tödlichen Unfall im Ostalbkreis war am Donnerstagabend ein Autofahrer auf der Bundesstraße 298 zwischen Spraitbach und Mutlangen (Ostalbkreis) mit seinem Wagen seitlich in einen Bus gerutscht, wie die Polizei in Aalen berichtete. Der 78-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer und die sieben Fahrgäste des Busses kamen mit dem Schrecken davon. Die Bundesstraße musste für zwei Stunden voll gesperrt werden.

Im schwäbischen Waldenbuch (Kreis Böblingen) verlor ein Paketlieferant die Kontrolle über seinen Transporter und landete in einem Bachbett. Der 27-Jährige konnte sich unversehrt aus dem auf dem Dach liegenden Wagen befreien. Die aufwendigen Bergungsarbeiten dauerten jedoch mehrere Stunden. In Stuttgart meldete die Polizei bis zum frühen Freitagmorgen zehn Glätteunfälle mit Blechschäden.

In den Regierungsbezirken Tübingen und Freiburg kam es nach ersten Angaben der Polizei zu vergleichsweise wenigen Unfällen - zumeist nur mit Blechschäden. Der Deutsche Wetterdienst hatte für Baden-Württemberg eine Unwetterwarnung wegen Glatteises herausgegeben.