Von Anne K. Walters

Washington. (dpa) Ein Mormone im Weißen Haus? Der republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney könnte dies als Erster schaffen. Doch der 65-jährige Politiker geht diskret mit seinem Glauben um. Als Romney vor kurzem vor die Absolventen der konservativ-christlichen Liberty University trat, betonte er die Gemeinsamkeiten. Er sprach von Gott und Werten. Das war nicht nur ein Versuch, streng christlich-evangelikale Wähler für sich zu gewinnen, sondern auch, immer noch bestehende Vorurteile gegen Mormonen zu zerstreuen.

«Menschen mit unterschiedlichem Glauben, wie Ihr und ich, fragen sich manchmal, wo wir zusammenkommen können, obwohl es doch so viele Unterschiede im Glauben und in der Theologie gibt», sagte Romney. «Die Antwort ist, dass wir im Dienen, in gemeinsamen moralischen Überzeugungen über unser Land, die auf eine gemeinsame Weltanschauung zurückzuführen sind, zusammenkommen können.» Harte Arbeit, Familie und Glaube seien die Grundpfeiler der amerikanischen Gesellschaft.

Im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern ist Religion in den USA ein entscheidender Faktor im Wahlkampf. Der Glaube ist vielen Amerikanern auch privat wichtig: Einer Gallup-Umfrage zufolge besuchen rund 37 Prozent mindestens einmal pro Woche einen Gottesdienst. Schon George W. Bush hatte das Bekenntnis zu seinem Glauben im Wahlkampf Zuspruch gebracht.

Wenn Romney aber die religiöse Karte zieht und um die Kernklientel seiner Republikanischen Partei buhlt - eine erzkonservative Gruppe, die die Mormonen skeptisch beäugt - ist das auch ein riskantes Spiel. Immerhin haben rund 18 Prozent der Amerikaner in einer weiteren Gallup-Umfrage angegeben, sie würden nie für einen mormonischen Politiker aus ihrer Partei stimmen.

Das Mormonentum, eine religiöse Bewegung aus dem 19. Jahrhundert, sorgt noch heute bei vielen Amerikanern für Unbehagen. Auch wegen der Polygamie ihrer Gründer. Obwohl die Kirche diese inzwischen ablehnt, denken viele bei Mormonen immer noch als erstes an Vielweiberei. Kritiker sehen den Glauben als einen Kult.

Trotz alledem: Seit der Nominierung Romneys zum Präsidentschaftsbewerber scheinen sich die Republikaner um ihn zu scharen. Selbst ein prominenter Pastor, der sich erst gegen Romney und seinen Glauben auflehnte, unterstützt ihn nun. Ungewiss sei, ob sich die Evangelikalen einfach mangels Alternativen geschlagen geben oder ob Romneys Religion schlicht kein so großes Thema mehr ist, sagt Corwin Smidt, ein Professor vom Calvin College in Michigan.

Was die sozialen Werte angeht, gilt Romney bei vielen als Gleichgesinnter - trotz religiöser Unterschiede. «Einen Präsidenten zu wählen, ist nicht das gleiche, wie einen Pastor zu wählen», sagt Charles Mitchel, Mitglied der Gruppe «Evangelicals for Mitt» (deutsch: Evangelikale für Mitt). «Ich will einen Präsidenten, der meine Werte teilt, und Gouverneur Romney teilt meine Werte. Das sieht man an seiner Lebensweise.»

Genau auf diese Werte hat Romney hingewiesen, als er zu den Absolventen der Liberty University sprach. Dass er aber auf seiner Wahlkampftour tiefer in seinen persönlichen Glauben eintaucht, sei unwahrscheinlich, sagt Clyde Wilcox, Professor an der Georgetown University in Washington. «Am liebsten hätte er, dass dieses ganze Thema für eine Weile verschwindet. Am liebsten würde er sich auf die Wirtschaft konzentrieren.» Und Obama, der sich gegen falsche Gerüchte, er sei ein Muslim, wehren muss, ist nicht scharf darauf, das Thema anzusprechen.

Unter religiösen Wählern scheint Romney beliebter zu sein als Obama, wie aus einer Gallup-Studie hervorgeht. 54 Prozent derjenigen, die mindestens einmal wöchentlich an einem Gottesdienst teilnehmen, sind für Romney, nur 37 Prozent für Obama. Unter nichtreligiösen Wählern führt wiederum Obama deutlich mit 61 zu 30 Prozent. Obama beschreibt sich als engagierten Christen. Dass er dennoch gleichgeschlechtliche Ehen unterstützt, könnte viele traditionelle Christen an den Wahlurnen vergrämen.

