Düssendorf. (rnz) In einer schwachen Bundesligapartie kam Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim am Samstag nicht über ein 1:1 bei Aufsteiger Fortuna Düsseldorf hinaus. Die Führung für die Hausherren vor etwas mehr als 40.000 Zuschauern erzielte Robbie Kruse bereits in der 4. Minute. Hoffenheims Torhüter Tim Wiese war zuvor unter einem Freistoß hindurch gesegelt und ermöglichte somit die Führung für den Düsseldorfer.

Markus Babbel hatte sich vor der Partie gegen einen Einsatz des von seiner Sperre zurückgekehrten Routiniers Sejad Salihovic entschieden, Daniel Williams im defensiven Mittelfeld belassen und dafür den 20-jährigen Pelle Jensen in der Innenverteidigung aufgestellt. Für Jensen war es sein Bundesligadebüt.

Die über weite Strecken ideenlose TSG kam trotz des frühen Rückstandes noch in der ersten Hälfte zurück: Joselu - einer der wenigen, der ab und zu sein Potenzial andeutete - erzielte den 1:1-Ausgleich (39.), indem er nach einer Beck-Flanke seinen Gegenspieler Tobias Levels anköpfte und der Ball unhaltbar für Fortuna-Torhüter Fabian Giefer im kurzen Eck landete. Glücklich für die TSG, denn Düsseldorf war bis dahin die bessere Mannschaft.

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs sah Marvin Compper durch zwei unglückliche Fouls kurz nacheinander Gelb-Rot (51.). In der Folge wechselte Coach Markus Babbel den jungen Denis Streker fürs defensive Mittelfeld ein, Daniel Williams übernahm Comppers Part in der Viererkette.

Die Fortunen liefen danach wie in der ersten Halbzeit an, besaßen aber nicht die spielerische Klasse, Hoffenheim ernsthaft in Gefahr zu bringen. Die TSG beschränkte sich noch mehr aufs Kontern. Joselu (61.) hatte die beste Chance im zweiten Durchgang. Ein Tor fiel aber nicht mehr und so rettete die TSG in Unterzahl einen Punkt beim Tabellen-15.