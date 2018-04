Von Ulrike von Leszczynski

Berlin. "Wir sind, verdammt noch mal, alle Menschen." Sebastian Urbanski sagt diesen Satz, ein junger Mann mit Down-Syndrom, und es wird still in der Bundespressekonferenz. Eine kurze Denkpause mitten in juristischen Stellungnahmen zu einem neuen Bluttest in den ersten Schwangerschaftswochen. Im Juli soll er in Deutschland auf den Markt kommen und anzeigen, ob ein Kind mit dem Down-Syndrom (Trisomie 21) geboren wird - in der Regel geistig behindert. Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Hubert Hüppe, hat die Bundesländer gestern aufgefordert, diesen Test zu verbieten.

Hüppe geht es nicht nur um diesen Test. Es geht um das Recht auf Leben und um die Frage, ob mehr Eltern durch weitere Diagnosemöglichkeiten ein behindertes Kind abtreiben lassen würden. Das Wissen über ein ungeborenes Kind würde damit noch größer - die Versuchungen auch. "Aussortieren vor der Geburt", nennt Sebastian Urbanski das.

"Ich halte den Test für illegal", sagt Hüppe. Er spricht von einer "Rasterfahndung" nach Menschen mit Behinderungen. Hüppe stützt sich auf ein Rechtsgutachten der Universität Bonn, das er speziell zum neuen Bluttest, dem "PraenaTest" des Konstanzer Unternehmens "LifeCodexx", in Auftrag gegeben hat.

Für Gutachter Klaus Gärditz ist der Test weder mit der Menschenwürde noch mit dem Grundgesetz vereinbar. "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden", heißt es in Artikel 3. "Der Test ist eine existenzielle Benachteiligung", sagt Jurist Gärditz. Denn er suche ohne medizinischen Zweck wie etwa einer Gefahr für Mutter und Kind nach einer bestimmten genetischen Abweichung. Der Staat müsse solche Tests verhindern.

Doch die Lage ist verzwickt. Schon lange gibt es Fruchtwasseruntersuchungen, die auch auf Trisomie 21 testen. Sie sind nicht verboten, obwohl die Entnahme mit einer langen Nadel für den Embryo nicht ungefährlich ist. Der Effekt aber ist eindeutig: 90 Prozent der Eltern entscheiden sich nach dem sicheren Wissen um ein Down-Syndrom gegen ihr Baby. Warum sollte also ein Bluttest bei der Mutter, der weit weniger gefährlich ist als eine Fruchtblasenpunktion, unzulässig sein?

Gutachter Gärditz hält dagegen, dass die Fruchtwasseruntersuchung nicht immer nur auf einen Gendefekt teste, sondern auch therapeutische Zwecke habe. Bei Trisomie 21 sei das nicht der Fall. Ein Down-Syndrom beruht auf einem Erbgutfehler, es ist nicht heilbar. Doch geht es nicht auch um Rechte von Eltern, die abwägen, ob sie ein behindertes Kind großziehen können? Für Gärditz ist das kein Argument. "Der Konflikt wird doch erst durch die Kenntnis über die Behinderung ausgelöst", sagt er. "Ein ungeborenes Kind wird am besten durch Nichtwissen über Behinderungen geschützt." Doch kann der Staat auf dieses Nichtwissen bestehen, wenn Forscher Gene enttarnen und Unternehmen dieses Wissen für solche Tests nutzen?

Ein Verbot des neuen "Praena-Tests" dürfte schwierig werden. Die Schwerter sind stumpf, gibt Hüppe zu. Nur Betroffene könnten dagegen klagen. Doch Mütter, die den Test nutzen, werden das kaum tun. Der Test sei kein Arzneimittel, müsse also kein Zulassungsverfahren durchlaufen. Er sei aber ein Medizinprodukt, dem Länderbehörden nach Auffassung Hüppes die Genehmigung verweigern können. "Ich hoffe, dass staatliche Stellen einschreiten", sagt er. Bisher hat laut "LifeCodexx" aber kein Bundesland Einwände erhoben.

Andere Meinungen sind vielfältig. Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat den neuen Bluttest verteidigt. "Unsere Gesellschaft hat sich für Pränatal-Diagnostik entschieden. Das Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen", sagte er. Die Unions-Bundestagsfraktion sieht dagegen den Druck auf werdende Eltern wachsen. Wer ein Kind mit Down-Syndrom habe, könne vielleicht bald auch in eine "Rechtfertigungsschleife" geraten.

Sebastian Urbanski arbeitet mit Down-Syndrom als Schauspieler im Berliner Theater "Ramba Zamba". Seine Eltern haben dafür gesorgt, dass er lesen, schreiben und rechnen gelernt hat, dass er die Musik liebt und das Theater. "Ich finde, dass der Test verboten werden sollte", sagt er. "Wir sind langsamer, aber wir sind auch Menschen."

Warum reagieren werdende Eltern so panisch auf das Down-Syndrom? "Weil man es nicht kennt", meint Hüppe. Das Zusammenleben mit Behinderten sei oft kein Alltag. Er habe das gerade wieder beim Bildtermin gemerkt. "Da hat ein Fotograf zu Herrn Urbanski gesagt: 'Hey Du, stell' dich doch mal nach vorn.'"